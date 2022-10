CI&T recebe inscrições para o programa Next Gen 2023

A CI&T, multinacional brasileira especialista digital para grandes marcas globais, está recebendo inscrições para o programa Next Gen 2023. A empresa busca novos talentos que gostem de atuar em time, tenham abertura ao aprendizado e queiram se desenvolver para além das competências técnicas.

São elegíveis estudantes de todo o país matriculados em curso técnico ou superior nas áreas de análise de dados, design e desenvolvimento de software, com formatura prevista a partir de junho de 2024. Ainda, é importante que os candidatos tenham, no mínimo, 16 anos completos até a data de início do estágio, previsto para março de 2023, e residam no Brasil. Há chances para atuação em diferentes modalidades, remota ou presencial, em uma carga horária de até 30 horas semanais.

A empresa oferece bolsa auxílio compatível com o mercado e uma série de benefícios, dentre eles: vale transporte (para quem optar pelo trabalho presencial), vale alimentação, vale refeição, seguro de vida, plano de saúde, acesso ao Gympass, parceria com o Zenklub, Discount Club, acesso a curso de inglês e cursos internos e plano de carreira.

Como se candidatar

Os interessados em participar do programa CI&T Next Gen deverão efetuar a inscrição até o dia 20 de outubro pelo site https://ciandt.com/br/pt-br/carreiras/programa-de-estagio. O processo seletivo será dividido em três etapas, sendo: inscrição, desafio técnico individual e desafio em grupo. A boa notícia é que todas as fases serão on-line e, neste ano, a dinâmica com as pessoas candidatas foi reformulada para que elas consigam vivenciar a rotina de trabalho na empresa de forma mais realista, por meio de interação interdisciplinar entre os times de áreas distintas.