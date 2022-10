Clarice fará retorno triunfal em ‘Cara e Coragem’

Foto: Reprodução/TV Globo

Já diz o ditado que quem é vivo sempre aparece. E se é para abalar as estruturas nada como uma volta triunfal e absoluta. Assim, Clarice (Taís Araujo) planejou e colocará em prática o seu retorno em ‘Cara e Coragem’. Com direção de Natalia Grimberg, a sequência vai ao ar nesta segunda-feira (31).

Após o período difícil em coma e a experiência quase morte, a empresária merecia um retorno à altura. Com a ajuda da fiel escudeira Luana (Gabriela Loran) e de Jonathan (Guilherme Weber), Clarice Gusmão ressurge triunfante.

Com um plano estrategicamente elaborado, a empresária aparece de surpresa no evento da SG no momento em que o irmão Leonardo (Ícaro Silva) discursa como o novo presidente da siderúrgica. Primeiramente, ela ‘invade’ o evento de forma virtual aparecendo no telão montado no palco.

O burburinho toma conta dos convidados à medida que escutam também a voz da própria Clarice ao vivo. É quando ela surge linda, poderosa e vivíssima para desespero de Danilo (Ricardo Pereira), Regina (Mel Lisboa) e do próprio Leonardo, que ficam atônitos.

Ítalo (Paulo Lessa), o grande amor de Clarice, fica em choque ao ver a amada enquanto Luana, Jonathan e Martha (Cláudia di Moura) observam emocionados Clarice assumir o microfone anunciando para todos: ‘Voltei’. Para Taís Araujo, a experiência de viver uma personagem que volta da morte é inédita na sua carreira. “Já fiz algumas personagens que tinham esses momentos de brilho e superação, mas não que tenham ‘voltado da morte’. É a primeira vez que eu vivo algo assim tão forte na ficção”, conta.

Já Mel Lisboa comenta sobre os próximos passos de sua vilã Regina na história após essa revelação. “A volta da Clarice é uma grande virada na trama. Ao ver que o seu plano não saiu como esperado, Regina terá que mudar a estratégia para dar continuidade às suas ambições. Ao mesmo tempo, ela terá de administrar a saúde mental de seu marido para tentar manter as suas conquistas de pé”, antecipa.

Ricardo Pereira fala que o vilão Danilo também ficará abalado e preocupado com esse retorno de Clarice. “Ele jamais esperava por este retorno. Danilo, Regina e Leonardo ficam muitos perdidos agora. Danilo achava que tinha a situação controlada e acreditava que estava se apoderando da SG, que é o objetivo principal dele. Essa reviravolta na história vai tirar os vilões dos eixos”, avisa Ricardo. Enquanto isso, Luana, personagem de Gabriela Loran, saboreia a vitória ao lado de Clarice. A atriz comenta essa nova fase da história. “É empoderador ver uma mulher tão valente ressurgir aos olhos dos que torceram pela sua morte. E agora é a hora de atacar!”, comemora.

A diretora artística Natalia Grimberg também destaca a força da sequência escrita pela autora Claudia Souto. “Desde que recebemos o texto da cena, fomos motivados a achar uma narrativa forte que agregasse ao conteúdo e valorizasse ainda mais a volta de Clarice. Cada detalhe da sequência foi pensando e fiquei bastante feliz com esse retorno triunfal”, celebra.

‘Cara e Coragem’, uma comédia romântica de ação embalada por aventura e mistérios, é criada e escrita por Claudia Souto com direção artística de Natalia Grimberg. A obra é escrita com Isadora Wilkinson, Julia Laks, Wendell Bendelack e Zé Dassilva.

A direção geral é de Adriano Melo com direção de Oscar Francisco, Cadu França, Mayara Aguiar e Matheus Malafaia. A produção é de Mônica Fernandes e a direção de gênero é de José Luiz Villamarim. A novela das sete é reexibida de segunda a sexta após o ‘Conversa com Bial’ e aos sábados após ‘Supercine’.

