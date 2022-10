Claudia Raia anuncia nome e sexo do terceiro filho no ‘Mais Você’

Foto: Reprodução/ Instagram

Claudia Raia transformou a participação no “Mais Você”, na manhã desta segunda-feira (10), em um verdadeiro chá revelação ao vivo para todo o Brasil.

Acompanhada do marido, Jarbas Homem de Mello, a atriz de 55 anos revelou o sexo e o nome do terceiro filho, além de falar sobre as críticas e alegrias da gestação.

“É Menino! É um bebezão, um meninão. Eu estava neutra, mas acho que é mais fácil ser homem nesse mundo que a gente vive. Vamos ter mais um homem incrível no mundo! O nome é Luca”, contou.

Sem conter a felicidade, o papai do ano ainda revelou ter torcido pela chegada de um menino. “Sempre que eu falei que ia ser pai, eu dizia que seria pai de menino. Quando ficamos sabendo foi uma alegria muito grande”, revelou.

Descoberta

Durante o bate-papo com Ana Maria Braga, Claudia Raia falou sobre o momento em que descobriu a gravidez.

“Eu queria muito ter contado para você, mas fiquei sabendo tardiamente. Estamos com 18 semanas. É uma loucura. retirei óvulos com 48 anos de idade, Jarbas não tinha filhos e eu queria ter um filho fruto dessa relação. Tive uma conversa com Deus. Se tiver no meu caminho e for da minha felicidade, me dê essa dádiva. Não quero desafiar o destino. Tenho dois filhos”, iniciou.

“Aí fizemos uma inseminação. Os seis óvulos não tinham fecundado, mas eu já estava com hormônios dentro de mim. Tudo bem, fui tocar minha vida e menstruei três meses seguidos. Minha médico achou estranho, quis investigar. Não era escape de menopausa. E eu estava ovulando, mesmo estando há quatro anos na menopausa. Ela brincou comigo: ‘cuidado para não ficar grávida. E foi aí”, completou.

