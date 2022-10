clientes reclamam de problemas com Pix

Nesta segunda-feira (03), os usuários do Nubank informaram sobre problemas relacionados ao sistema Pix. De acordo com o DownDetector, sistema que disponibiliza uma visualização em tempo real em que oferece informações sobre a situação corrente e falhas sobre diversos tipos de serviços. O sistema indicou um pico de 334 reclamações por volta das 15:35. Sendo que, deste total, a maior parte (95%) se referiram ao Pix.

Dentre os outros 5%, 3% se referiram a problemas no login do aplicativo e 2% a pagamentos de contas. “Preciso pagar uma conta urgente, mas o Nubank não tá liberando Pix”, escreveu uma usuária identificada como Maria Rita. “Ninguém merece, transferi meu dinheiro todo para o Nubank, agora está fora do ar e não consigo pagar nada, nem tirar o dinheiro de lá”, relatou uma das clientes da instituição.

Ao ser questionada sobre o ocorrido, a empresa ainda não se manifestou. Nas redes sociais, no entanto, as contas oficiais da empresa confirmaram que o sistema “passou por uma oscilação”. De acordo com o comunicado do Nubank, os problemas já estão sendo resolvidos e os serviços serão restabelecidos gradualmente. Na última semana, diversos bancos também tiveram problemas com Pix.

Segundo apuração do Valor Investe, a falha ocorreu em um servidor da Amazon Web Services (AWS), sendo que, o site de monitoramento em tempo real mostrou um grande aumento no número de erros na região de São Paulo na ocasião.

O que é o Pix?

Criado pelo Banco Central do Brasil, o Pix é um meio de pagamento instantâneo em que os valores são transferidos entre contas em poucos segundo, a qualquer momento durante o dia. Atualmente esse meio de pagamento é um dos mais utilizados entre os brasileiros.

O Pix pode ser realizado a partir de uma conta-corrente, conta poupança ou conta de pagamento pré-paga. As transferências mais comuns do Brasil são as entre a mesma instituição (transferências simples) ou entre contas de instituições diferentes (TED e DOC). O Pix engloba ambas modalidades, podendo ser realizado totalmente virtual pelo aplicativo do seu Banco.

Além disso, o Pix não possui cobranças de juros em transações, também não sendo necessário saber onde a outra pessoa tem outra conta. Para realizar a transferência basta utilizar a chave Pix, que pode ser o CPF, telefone, entre outros.

Outro benefício de se utilizar o Pix, é que este não tem limite de horário, nem de dia da semana. O sistema funciona 24 horas por dia, durante 7 dias da semana, entre quaisquer bancos.

Outros problemas com o sistema

Na última quinta-feira (29), o downdetector, informou que 446 clientes registraram relatos de problemas nas cidades de Fortaleza, Brasília, Curitiba, São Paulo e Porto Alegre. As empresas que indicaram maior número de problemas com o sistema foram o Banco do Brasil, Nubank e Itaú.

O banco Itaú acabou somando 190 reclamações relacionadas ao serviço do Pix nas cidades de São Paulo, Curitiba, Brasília e Porto Alegre. Já os bancos privados e o Banco Central, responsável pelo serviço, ainda não se manifestaram sobre a instabilidade do serviço.