Clientes reportam instabilidade no aplicativo

Nesta quarta-feira (5), o aplicativo do Nubank apresentou instabilidade, de forma que inúmeros usuários relataram em suas redes sociais certa dificuldade para acessar a plataforma durante a manhã. Essa é a terceira vez em apenas uma semana que o App do banco digital apresenta problemas técnicos.

As reclamações relatando a dificuldade em entrar no aplicativo do Nubank começaram a ser registradas no site DownDetector na manhã de hoje. Além disso, os clientes da instituição também reportaram o problema por meio do twitter. “A maior utilidade do twitter é saber se o problema é com você ou geral, agora mesmo depois de fazer de tudo, descobri que o app do Nubank tá fora do ar”, disse uma internauta.

Diferente da semana passada, onde o aplicativo do Nubank não estava realizando transferências via PIX, nesta quarta (5) a plataforma sequer abria. Sendo assim, de acordo com relatos de usuários do banco digital, ao tentar acessar o App aparecia uma mensagem informando que ocorreu um erro.

“Lamentamos o ocorrido e informamos que as operações estão sendo normalizadas de forma gradual. O Nubank esclarece que app passou por uma oscilação temporária em função de atualizações de rotina”, disse o Nubank ao site Seu Dinheiro nesta tarde.

O nível de confiança no Nubank

Apesar das instabilidades no aplicativo do banco digital serem recorrentes, uma pesquisa realizada pelo Instituto QualiBest indica que 9 em cada 10 clientes se sentem seguros na instituição.

“Segundo a pesquisa, 88% dos clientes do roxinho responderam que se sentem seguros com o Nu, um dado que mostra que estamos no caminho certo. Numa escala de 1 a 5 (de “nada seguro” a “muito seguro”), 67% dos clientes do Nu escolheram o nível 5 (muito seguro) e 21% o nível 4, totalizando 88%”, diz o blog do Nubank.

De acordo com o Nubank, a segurança de seus clientes sempre foi uma prioridade para a instituição. “O Nubank nasceu, em 2013, para desafiar o status quo e oferecer produtos que reduzem a complexidade financeira na vida das pessoas. Sabemos que a segurança é um pilar importante para alcançar esse objetivo, e trabalhamos incansavelmente para garantir toda a proteção e confiança que os nossos clientes precisam.”, informa o banco digital.

Sendo assim, o banco digital afirma investir em diversas camadas de proteção com o intuito de garantir uma experiência segura aos seus clientes. Isso significa que o Nubank emprega diversas medidas de segurança em suas plataformas como: criptografia, limitação de acessos, autenticação de dois fatores e VPN. Além disso, a fintech informa que sempre age de acordo com as exigências da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Saiba o que os brasileiros procuram em um banco

A pesquisa realizada pelo Instituto QualiBest e que analisou o nível de confiança dos clientes do Nubank com a instituição ainda questionou o que esses usuários buscam em um banco. As respostas dos entrevistados indicam que o que mais influencia na escolha de uma instituição financeira é a segurança dos dados pessoais (28%), praticidade de movimentação da conta (27%) e tarifas de administração (24%).