CMOC abre vagas de emprego em Goiás; veja os cargos

A CMOC é uma das principais indústrias do ramo de mineração. Essa companhia atua constantemente para o beneficiamento de nióbio e fósforo, dois minerais importantes para o mundo. Novas vagas foram divulgadas. Confira, a seguir.

CMOC abre vagas de emprego em Goiás

A CMOC é uma das maiores indústrias que atuam no segmento de mineração no país. Com o auxílio de colaboradores capacitados, a companhia cria soluções para o beneficiamento do nióbio e fósforo.

Essa empresa possui um amplo portfólio ativo, mas que não deixa de lado o investimento na sustentabilidade. Novas oportunidades de empregos foram divulgadas para moradores de Goiás. Confira, a seguir:

Téc. de Monitoramento de Barragem (Exclusiva PCD) – Ouvidor / GO;

Téc. de Monitoramento de Barragem – Ouvidor / GO;

Téc. de Laboratório Jr. (Exclusiva PCD) – Ouvidor / GO;

Téc. de Laboratório Jr. – Ouvidor / GO;

Ope. de Armazém e Expedição (Exclusiva PCD) – Catalão / GO;

Ope. de Armazém e Expedição – Catalão / GO;

Instrumentista (Exclusiva PCD) – Ouvidor / GO;

Instrumentista – Ouvidor / GO;

Geólogo (Exclusiva PCD) – Ouvidor / GO;

Geólogo – Ouvidor / GO.

Veja também: Assaí Atacadista abre vagas de emprego pelo Brasil

Como se candidatar

A CMOC segue criando soluções criativas para o ramo de mineração. Os colaboradores são altamente capacitados e desenvolvem produtos para o beneficiamento do nióbio e fósforo, dois minerais essenciais para o mundo.

Para continuar desenvolvendo boas soluções para o mundo, as atividades são executadas com os seguintes valores: segurança, cuidado e respeito, desempenho e entrega e simplicidade. Quer fazer parte dessa equipe de talento? Acesse o site 123empregos e envie seu currículo.

Saiba tudo sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e cadastre-se pelo 123empregos para garantir sua candidatura em uma oportunidade de sucesso.