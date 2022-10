CNH Digital: veja as vantagens e como se cadastrar

A CNH Digital, embora tenha sido liberada 2017, ainda é uma novidade para os brasileiros. A versão foi criada para facilitar a vida dos condutores que não costumam andar com o documento, mas sim com o celular. O documento virtual tem a mesma validade que o físico, uma vez que possui as mesmas informações.

Os motoristas interessados podem baixar o aplicativo de forma gratuita em aparelhos com sistemas Android ou iOS. No entanto, para ter acesso à versão digital, é necessário realizar um cadastro no portal do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). O procedimento pode ser realizado no site do órgão.

Após a efetivação do cadastro, basta acessar a CNH Digital e aguardar o recebimento do link de liberação que será enviado no e-mail informado. Feito isto, acesse o seu e-mail e libere a conta no aplicativo. Para fazer o login, informe o seu Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e a senha cadastrada.

Lembrando que, de acordo com a Portaria do Denatran nº 184, de 17 de agosto de 2017, a CNH Digital é válida como um documento oficial, sendo assim, deve ser aceita pelas autoridades de segurança. Caso contrário, o condutor pode registrar um boletim de ocorrência no Denatran ou ouvidorias.

Para tal, ainda é possível autenticar ou validar juridicamente o documento por meio do QR Code disponibilizado e da assinatura digital. O modelo virtual da CNH está disponível para todos que possuem a habilitação física ou a Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV).

Vantagens da CNH Digital

Praticidade : o usuário pode acessar o seu documento facilmente através do seu celular, objeto indispensável do dia a dia dos brasileiros;

: o usuário pode acessar o seu documento facilmente através do seu celular, objeto indispensável do dia a dia dos brasileiros; Segurança : por não portar a CNH física, o motorista evita de perder o documento. Além disso, a versão traz dados criptografados que asseguram a autenticação da habilitação;

: por não portar a CNH física, o motorista evita de perder o documento. Além disso, a versão traz dados criptografados que asseguram a autenticação da habilitação; Economia: com o aplicativo o motorista consegue economizar com impressões, autenticação e digitalização de cópias ao encaminhar o PDF para os institutos solicitantes.

Por fim, é importante mencionar que através da CNH Digital, além dos dados pessoais do motorista, é possível consultar a situação do documento bem como o seu histórico, tudo na palma da mão e com apenas alguns cliques.