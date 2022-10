CNH gratuita? Saiba se isso acontecerá e como

Katia Abreu, senador do PP-TO redigiu um Projeto de Lei que visa acabar com a obrigatoriedade dos futuros motoristas de frequentar autoescolas se quiserem dirigir dentro da categoria A e B. Essa proposta visa a simplificação do processo para emitir o documento, especialmente considerando os custos altos que se tem para tirar a Carteira Nacional de Habilitação. Portanto, imagine a CNH gratuita?

Como o Notícias Concursos mostrará na matéria desta quarta-feira (12) no texto do Projeto de Lei, Katia indica que a chance da liberação da CNH gratuita para quem provar baixa renda. Segundo a Senadora, as regras de hoje em dia estão a favor das autoescolas ao invés de dar oportunidades a quem realmente necessita do documento, até mesmo para o trabalho que proporcionará mais renda.

A CNH gratuita visa substituir a carteira tão cara como hoje em dia

O projeto de Katia Abreu ressalta o custo exorbitante de R$ 3 mil para a emissão da carteira de motorista. Esse custo para se ter o acesso ao documento que permite dirigir é muito elevado em vários estados, o que desanima o brasileiro a utilizar os meios da lei. Alguns arriscam dirigir sem carteira e outros “compram” o documento falsificado. O Projeto, então, mudará essa realidade.

Há vários questionamentos que se pode levantar sobre essa questão: As pessoas querem ou não ter uma carteira de motorista? Elas preferem se arriscar dirigindo sem carteira e serem pegas? Por que as leis beneficiam mais um grupo de pessoas (autoescolas) em detrimento de outro?

Katia informa que aproximadamente 80% do gasto total com o procedimento para tirar a carteira vai para a autoescola. Assim, com o Projeto de Lei, não haverá mais os centros de formação, mas sim, instrutores credenciados para reduzir custos de processo.

Caso a proposta da CNH gratuita seja aprovada, certamente ela garantirá que todos os cidadãos não frequentem mais as autoescolas. Isso a fim de fazer exames práticos e teóricos e práticos. Quer dizer que será plenamente possível aprender e dirigir com uma pessoa de confiança ou contratar um profissional e só depois fazer testes no Detran.