Código bancário do Nubank: saiba qual é e não tenha problemas com suas transferências

Sempre que se vai fazer algum tipo de transação bancária – como transferência – entre contas, é preciso informar um código para a instituição de destino do dinheiro. E o código bancário do Nubank, qual será?

Mesmo em se tratando de uma instituição bancária digital, o Nubank não deixa de ter um código. Assim, seus clientes poderão fazer DOC’s e TED’s quando precisarem através da fintech. Para te ajudar, o Notícias Concursos, na matéria de hoje dirá qual é o código bancário do Nubank, bem como mostrar um pouco mais para que ele serve.

A NuConta

A conta bancária do Nubank é chamada NuConta. Ela é uma conta-corrente totalmente gratuita e digital. Ou seja, não há nenhuma cobrança de taxa nem manutenção.

Sua diferença para outras instituições é que não existe conta poupança. Contudo, o dinheiro creditado no saldo bancário rende diariamente após 30 dias automaticamente. Isso significa que rende até mais do que na poupança. Cabe ressaltar também que existe a chance de se fazer investimentos com a liquidez diária, resgatando quando quiser.

Qual é o código bancário do Nubank?

O código para compensação é 260. Entretanto, além desse número, vários clientes do roxinho também ficam na dúvida a respeito de outras questões que envolvem a conta no banco. Então, anote aí:

Código bancário – 260;

Agência – 0001;

Conta – cada um dos clientes têm uma numeração exclusiva referente à conta;

Titular – nome completo do correntista;

CPF – número do documento do titular;

Tipo de conta-corrente pessoa física individual.

Qual é a serventia deste código?

O código é para a identificação dos bancos em operações para compensações de cheques, TED (Transferência Eletrônica Disponível) e DOC (Documento de Ordem de Crédito). Dessa forma, para que essas transações sejam feitas, é preciso informar o código da instituição de destino.

E o número da conta?

Para encontrar o número da Nuconta, você precisa acessar o app. Na tela de início, clique na imagem que fica em cima do nome do titular, representando uma pessoa. Em seguida, aparecerão as informações no alto da tela, bem abaixo do nome do titular.

Agora você já sabe qual é o código bancário do Nubank e como encontrar os dados da sua conta, portanto, não tem mais desculpas. Comece agora a movimentar sua NuConta sem medo porque as transações estão prontas para serem feitas.