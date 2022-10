Codornas nascem em prateleira de mercado devido ao forte calor

Foto: Redes Socais

Uma situação inusitada chamou atenção do gerente e de um funcionário de um mercado no Piauí, na cidade de Campo Maior, a 80km de Teresina. Quatro codornas que estavam em uma prateleira do estabelecimento nasceram devido ao forte calor. No momento, a temperatura se aproximava de 37ºC, o que provocou a eclosão dos ovos que estavam venda.

O caso aconteceu em 21 de setembro deste ano e circulou nas redes sociais nesta quinta-feira (13). O gerente Fábio Gomes relatou ao g1 que, por volta das 16h, o funcionário Manoel Pereira o chamou após ouvir um barulho vindo da prateleira.

Ao se aproximarem, os dois notaram um movimento estranho dentro de uma cartela com 30 ovos.

“Levei o celular no ponto de filmar. Ficamos muito surpresos ao encontrar os filhotes nascendo. Eu já havia mudado as cartelas de lugar devido ao calor, porque são de plástico”, comentou Fábio ao g1.

O proprietário informou que as quatro codornas foram resgatadas com vida. Duas delas, no entanto, morreram depois. As demais foram entregues ao fornecedor dos ovos e morreram no dia seguinte.

