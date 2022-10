Coldplay anuncia show extra no Brasil; saiba detalhes

Foto: Reprodução/Twitter

Após esgotar os ingressos para apresentação em Curitiba, a banda Coldplay anunciou mais um show na cidade para o dia 22 de março, no Estádio Couto Pereira.

A apresentação será a décima do Coldplay no país, outras seis acontecerão em São Paulo e duas no Rio de Janeiro, além das duas confirmadas em Curitiba.

Os ingressos serão vendidos por meio do site da Eventim e a venda inicia às 10h da sexta-feira, 21 de outubro. A abertura fica por conta da banda Chvrches.

ACAMPARAM NO BRASIL! Coldplay anunciou um show extra em Curitiba devido à alta demanda. A segunda apresentação acontece no dia 22 de março e as vendas começam amanhã (21). pic.twitter.com/QkLyUuIi0E — Tracklist (@tracklist) October 20, 2022

Estado de saúde

A banda Coldplay deixou os fãs preocupados após publicarem nota oficial, na terça-feira (04), com o adiamento dos oito shows da banda no Brasil. O motivo foi uma infecção pulmonar diagnosticada em Chris Martin, vocalista do grupo.

Segundo o aviso, “Chris recebeu ordens médicas rigorosas para descansar pelas próximas três semanas”. Os shows são esperados para aconteceram no início de 2023.

Em entrevista ao iBahia, o Coordenador do serviço de pneumologia do Hospital Mater Dei Salvador, Dr Jamocyr Marinho, explicou que a doença pode ter diversas origens.

“Os dois pulmões são muito grandes então tudo que vem do ambiente externo é inalado pelo pulmão: fumaça, o oxigênio, etc. E em algumas situações também vem microrganismos que fazem mal, como bactérias, bacilos da tuberculose e pode ser vírus, como vimos agora nessa pandemia. Então várias lesões externas e também internas podem comprometer o pulmão”, iniciou.

“Normalmente a gente precisa que a defesa dos brônquios, do pulmão e do nariz estejam perfeitas e uma das causas que diminui essa defesa são os resfriados causados pelo frio, por exemplo. E também (os membros da banda) são pessoas que viajam de avião, uma baixa de imunidade, por qualquer fator, pode gerar uma infecção pulmonar”, explicou.

