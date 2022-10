Com camisa da Polícia Militar, homem armado agride morador

Um homem armado, vestido com a camisa da farda da Polícia Militar da Bahia, agrediu um morador do bairro de Mussurunga, em Salvador, durante a transmissão do jogo entre Grêmio e Bahia, no domingo (16). De acordo com a Polícia Militar, o suspeito pertence à corporação.

De acordo com a Polícia Civil, o agressor alegou que a vítima, que estava na porta de casa, estaria o filmando, e que, por isso, teria iniciado a abordagem ao homem. Em nota, a PC informou ainda que vai analisar as imagens.

O vídeo mostra ainda que, durante a agressão, o suspeito atirou para baixo, na tentativa de assustar a vítima e os moradores que estavam no local. Nas imagens feitas por testemunhas, o morador aparece sentado, enquanto o homem o agride.

Em nota, a PM informou que a Corregedoria da PM já instaurou um feito investigatório para apurar as circunstâncias e a conduta do policial militar que aparece nas imagens.

De acordo com a PM, informações iniciais dão conta de que, após tomar conhecimento de uma ocorrência envolvendo um sargento da reserva, o policial militar teria ido para o bairro dar apoio ao colega.

Ainda segundo a PM, conforme registrado em delegacia, o sargento foi vítima de uma tentativa de homicídio e teve o imóvel de familiares atingido por disparos de arma de fogo – fato que está sendo investigado pela polícia judiciária.

A PM, no entanto, não detalhou qual a relação do homem agredido com os crimes contra o sargento da reserva. O caso segue sob apuração.

