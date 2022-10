Com novo visual, Carolina Dieckmann fala sobre papel em novela

Foto: Reprodução/Instagram/Victoria Dowling/iBahia

Nome mais que confirmado na nova novela das sete, “Vai na Fé”, Carolina Dieckmann mudou o visual na última quinta-feira (06) para a nova personagem.

Por meio das redes sociais, ela apareceu com um tom mais puxado para o laranja e apelidou a cor de “blond laranjinha” ao compartilhar o resultado nas redes sociais.

Em entrevista ao iBahia, durante passagem por Salvador para três apresentações da peça “Karolkê”, a atriz falou sobre a nova personagem e deu um spoiler do que o público verá na trama das sete.

“Olha, vai ser uma personagem muito poderosa. Eu tô experimentando na verdade esse cabelo, né? Porque tá muito novo, eu fiz antes de vir pra cá (para Salvador), então a gente tá nesse momentinho de definir”, iniciou a atriz.

Foto: Victoria Dowling/iBahia

“Não sei exatamente como vai ser, mas eu sei que vai ser uma personagem muito poderosa assim. Com um figurino super elaborado, fashion, ela tem um cheirinho de Leona, sabe? Essa coisa de uma mulher muito poderosa na novela das sete, mas ela não é má, esse é um spoiler”, completou Carolina Dieckmann.

Ainda no bate-papo, a atriz revelou ter encontrado com Renata Sorrah, que também está no elenco da nova trama. A veterana comentou sobre ter virado meme nas redes sociais. “A Nazaré, ela tem vida própria”, disse Carolina.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.