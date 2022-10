Com Saulo, festa Hourglass desembarca em Trancoso no mês de novembro

Foto: Divulgação

A festa Hourglass, que promete 21 horas de curtição para o público, desembarca em Trancoso, na Bahia, entre os dias 12 e 15 de novembro, com um line-up com nomes conhecidos internacionalmente.

Estão confirmados a DJ sul-coreana Peggy Gou, DJ Jack-E, que se apresentou recente no Lollapalooza, além de nomes como a dinamarquesa Ashibah, o cantor baiano Saulo e o capixaba Silva.

O time de atrações do Hourglass é completado por Curol, Sarah Stenzel, Fábio Serra, Aline Rocha, Marina Diniz, Flávio Castro, Vermelho, Marcelo Botelho, Wori e Antonio Oliva, Tassio Baia, Abigaill e Scazuzo, no local distante cerca de 730 quilômetro de Salvador.

“Temos um público aberto a novas experiências de entretenimento premium. Quisemos juntar a energia ímpar de Trancoso, com atrações de peso e o já conhecido padrão de serviço do Camarote Salvador. Tenho certeza que será um evento cheio de boas energias que marcará o início do verão baiano”, explica Luciana Villas-Bôas, diretora executiva da Premium Entretenimento.

Os ingressos já estão à venda por meio do site oficial, onde também possível ver a grade completa dividida pelos dias de festa, a partir de R$650. Também é possível comprar o passaporte com direito aos três dias de festa.

