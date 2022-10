Comece um negócio com planejamento certo

Um planejamento efetivo e real é fundamental para que o seu negócio tenha maiores chances de sucesso. Ele é o que dará base para as suas ações na empresa e fará com que ela sobreviva neste mercado competitivo que vivemos nos dias de hoje. Por isso, que hoje, nós vamos indicar como começar um negócio com o planejamento certo.

Como começar um negócio com o planejamento certo?

Ao iniciar qualquer negócio, o mais comum é que os empreendedores não se planejem de maneira certa e, dessa forma, estão fadados a passar por muitas dificuldades desde o início. Assim, apresentamos na sequência alguns pontos para considerar ao fazer um planejamento certo:

Construa um plano de negócios

O plano de negócios é de extrema importância principalmente na construção do plano financeiro. Ao calcular o investimento inicial, seja realista:

Nos custos de mercado para a reforma do espaço que você irá instalar a empresa;

Nas compras para montar o seu estoque inicial;

Nos gastos para abrir a empresa em termos de taxas, gasto com cartório, contabilidade, e outros gastos necessários;

Nos gastos para comprar móveis e equipamentos;

Nos gastos com colaboradores, entre outros.

Faça uma prospecção do fluxo de caixa para incluir os custos operacionais, pagamentos de impostos, manutenções e salários. Além disso, preveja um valor para capital de giro, que é o valor que deve estar guardado para que a empresa se mantenha, até começar a dar lucro. Normalmente a previsão do capital de giro fica em torno de 6 meses dos gastos operacionais.

Além disso, o plano de negócios deve prever ainda:

Quem será o seu consumidor;

Quanto você deseja crescer nos próximos anos;

Quais os produtos que você irá comercializar;

Quanto será o investimento em marketing e como será feito, entre outras questões.

Planeje um negócio que você tenha conhecimento e gosto por atuar

Procure investir em algo que tenha afinidade, ou seja, que goste de fazer, pois a partir da abertura do negócio, você irá trabalhar com esse ramo por um bom tempo. Assim, se você tiver afinidade com o negócio, vai ser mais prazeroso levantar todos os dias para trabalhar.

Se você já sabe como o negócio funciona, é mais fácil começar e fazer dar certo, uma vez que já domina o assunto.

Pense bem: De nada adianta você abrir um negócio de fast food se, pessoalmente, você não gosta de lanches. Sua frustração aumentará a cada dia de trabalho, e a sua motivação ficará abalada em pouco tempo.

Conheça o mercado de atuação que você pretende atuar

Você decidiu o ramo que deseja atuar. Muito bem! Agora é a hora de conhecer o mercado e ver a possibilidade de entrar neste mercado e fazer a diferença.

Veja os locais disponíveis para abrir o seu negócio, conheça a vizinhança, perceba se a concorrência não está ao seu lado, saiba se o produto que você deseja comercializar terá aceitação diante das pessoas.

Mas principalmente, conheça quem são os seus futuros consumidores: conheça seus gostos, suas necessidades e seus desejos. Eles é que determinarão o seu sucesso.

Teste o seu produto no mercado consumidor

Você precisa ter certeza da aceitação do produto e/ou serviço diante das pessoas que circulam nos locais em que você pretende abrir o negócio. Assim, faça testes com o seu produto, principalmente antes de produzir em larga escala.

Ajuste as necessidades de acordo com a demanda, procure saber quais inovações os seus clientes gostariam de ver nos produtos. Isso tudo antes de produzir em larga escala e comercializar.

Separe as suas contas pessoais das contas da empresa

Ao fazer isso, você terá clareza da rentabilidade da empresa e terá controle sobre as contas da sua empresa. É muito comum, principalmente no começo, utilizar capital próprio para pagar as contas da empresa, e por fim, acabar se descapitalizando pessoalmente.

Anote tudo e, quando for possível, resgate o valor pessoal e saiba se a empresa vai se sustentar sozinha.

Procure planejar de forma adequada e saiba se o seu negócio será viável ou não. Tenha a certeza de que um bom planejamento é tudo para a empresa.

Por fim, não esqueça: o seu negócio precisa estar todo planejado para dar certo, caso contrário, é bem provável que você faça parte daquela boa porcentagem de empresas que fecham as portas em até 2 anos de sua criação.

Agora que você já sabe o que é preciso para ter um bom planejamento, certamente esse é o momento para abrir seu próprio negócio e ter muito sucesso!

Esperamos que o post de hoje possa ter sido útil para o seu caminho!