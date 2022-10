COMEÇOU! Consignado do AUXÍLIO BRASIL já pode ser contratado

O empréstimo consignado do Auxílio Brasil está disponível desde o dia 27 de setembro. O Ministério da Cidadania publicou uma portaria com as regras que regem a nova linha de crédito. Sendo assim, resta apenas o oferecimento por parte dos bancos e financeiras.

Uma dificuldade encontrada nesse processo de implementação é a falta de interesse dos bancos em ofertar o crédito consignado do programa social. Este é o caso do Bradesco, Santander, Itaú e BMG. Logo, há uma restrição na lista instituições bancárias.

Por outro lado, já anunciaram a adesão ao serviço o banco Agibank e Pernambucanas. Todavia, então analisando a proposta, os bancos PAN, Safra, do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Em breve, as suas condições devem ser divulgadas.

Condições do consignado do Auxílio Brasil

De acordo com a portaria publicada pelo Ministério da Cidadania, as condições do empréstimo consignado do programa social devem estar limitadas as seguintes regras:

Juros: máximo de 3,5% ao mês;

Prazo de pagamento: máximo de 24 parcelas (ou seja, dois anos);

Margem consignável: 40%.

No que se refere a taxa de juros do consignado, vem recebendo muitas críticas por parte dos especialistas que a comparam com a taxa cobrada aos aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), que é de 2,4% ao mês.

Além disso, é importante ressaltar que o percentual de contratação será aplicado sobre os R$ 400 tradicionais do Auxílio Brasil. Isso porque, o pagamento atual de R$ 600 é temporário, e está previsto até dezembro deste ano.

Pagamento do consignado do Auxílio Brasil

Por se referir a uma modalidade de consignado, o pagamento do empréstimo acontece diretamente na conta auxílio do beneficiário. Ou seja, antes mesmo de receber o Auxílio Brasil a parcela da dívida é descontada do benefício, que é depositado na conta do Caixa Tem.

Confira a simulação:

Contratação do empréstimo pela margem (40%); Parcelamento da dívida em 24 meses; Desse modo, durante dois anos o beneficiário receberá apenas R$ 240 por mês.

Caixa anuncia que terá a menor taxa de juros

A presidente da Caixa Econômica, Daniella Marques, confirmou que a instituição financeira deve disponibilizar a taxa de juros mais baixa do mercado.

“As condições do crédito consignado, destinado aos beneficiários do Auxílio Brasil, serão oportunamente divulgadas e oferecidas aos clientes”, afirmou o banco em nota.

Antes mesmo da publicação do texto de regulamentação, a presidente já havia afirmado que iria disponibilizar uma taxa de juros menor para o consignado do Auxílio Brasil.

“O que eu posso dizer é que existe o compromisso da Caixa de que seja feito na menor taxa possível e que a gente praticará a menor taxa do mercado, respeitando os comitês e a governança do banco”, disse Marques. Na ocasião, Daniella afirmou ainda que vai investir em educação financeira para evitar que as pessoas contraiam mais dívidas com o consignado.

“A gente quer fazer um trabalho educativo muito grande para não gerar um estímulo ao endividamento das famílias”, afirmou Daniella em um evento do banco. Porém, a presidente não deu datas para o início da liberação do crédito.