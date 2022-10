O superávit da balança comercial brasileira chegou a US$ 2,13 bilhões em outubro, até a segunda semana do mês, com aumento de 129% em relação a outubro de 2021, pela média diária, de acordo com informações oficiais do Ministério da Economia (ME), de acordo com divulgação realizada no dia 17 de outubro de 2022.

Comex: dados atualizados sobre a balança comercial

Segundo destaca o Ministério da Economia (ME), o resultado refletiu o crescimento de 28,2% nas exportações, que atingiram US$ 13,04 bilhões, enquanto as importações subiram 18% e totalizaram US$ 10,91 bilhões.

Elevação no período

O Ministério da Economia (ME) destaca que a corrente de comércio (soma de exportações e importações) aumentou 23,3% no período, alcançando US$ 23,94 bilhões. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (17/10) pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia (ME).

Dados oficiais

De acordo com a recente divulgação oficial, no acumulado do ano, até a segunda semana deste mês, o superávit chegou a US$ 49,84 bilhões, enquanto a corrente de comércio atingiu US$ 483,59 bilhões. As exportações somaram US$ 266,72 bilhões, e as importações totalizaram US$ 216,87 bilhões.

Informações do Secex

Apenas na segunda semana de outubro, a Secex registrou superávit de US$ 638 milhões e corrente de comércio de US$ 10,52 bilhões, com exportações no valor de US$ 5,579 bilhões e importações de US$ 4,941 bilhões, destaca o Ministério da Economia (ME).

Desempenho dos setores

Neste mês, até a segunda semana, a Secex observou aumento de exportações na Agropecuária (+99%), que somou US$ 2,98 bilhões, e na Indústria de Transformação (+34,7%), com US$ 7,66 bilhões. Já as vendas da Indústria Extrativa recuaram, ficando em US$ 2,27 bilhões (-22,7%).

O Ministério da Economia destaca elevação das importações

O Ministério da Economia (ME) destaca que, do lado das importações, houve crescimento dos desembarques para a Indústria Extrativa, que chegaram a US$ 477,64 milhões (+16,6%), e para a Indústria de Transformação, que alcançaram US$ 10,15 bilhões (+20,5%). Já as compras do setor agropecuário diminuíram e somaram US$ 197,71 milhões (-13,6%).

Diversos órgãos estão envolvidos nas análises oficiais sobre o comércio exterior

As informações são oriundas do Ministério da Economia (ME), da Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais e da Secretaria de Comércio Exterior(SECEX) e da Subsecretaria de Inteligência e Estatística de Comércio Exterior.

Mês Atual – Semanas e Total do Mês US$ Milhões

Exportações Importações Corrente Saldo Var.% MD mesmo Mês do Ano Anterior Período Valor MD Valor MD Valor MD Valor MD Exp Imp Corrente Saldo Outubro/2022 ( até a 2º semana ) 13.035,2 1.448,4 10.908,8 1.212,1 23.944,0 2.660,4 2.126,4 236,3 28,2 18 23,3 129 2º Semana 5.579,3 1.394,8 4.941,0 1.235,2 10.520,3 2.630,1 638,3 159,6 23,4 20,3 21,9 54,7 1º Semana 7.455,9 1.491,2 5.967,8 1.193,6 13.423,7 2.684,7 1.488,1 297,6 31,9 16,2 24,5 188,4

Acumulado – US$ Milhões

Exportações Importações Corrente Saldo Var.% MD mesmo Período do Ano Anterior Mês Valor MD Valor MD Valor MD Valor MD Exp Imp Corrente Saldo Jan-Out/2022 266.718,8 1.347,1 216.873,8 1.095,3 483.592,6 2.442,4 49.845,0 251,7 18,8 28,4 22,9 -10,5 Jan-Out/2021 235.880,4 1.134,0 177.376,7 852,8 413.257,1 1.986,8 58.503,6 281,3 36 38,4 37 29,4 Fonte das tabelas: Ministério da Economia.