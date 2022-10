como afeta a saúde mental na empresa?

Infelizmente, a masculinidade tóxica ainda é um assunto que deve ser discutido e pensado em nossa sociedade. Afinal, ainda é muito comum vermos discursos que associam o sexo masculino a uma força, agressividade, grosseria ou quaisquer outros adjetivos nesse sentido.

Isto é, muitas pessoas ainda enxergam o homem como aquele que não chora, não tem sentimentos, é forte o tempo todo, etc. Porém, é imprescindível que entendamos que o homem não é uma máquina, mas sim, um ser humano, com limites e emoções. Logo, essa visão deturpada de masculinidade pode prejudicar a saúde mental em diversas esferas da vida, como nas empresas.

O que é a masculinidade tóxica?

A masculinidade tóxica pode ser caracterizada como um conjunto de comportamentos estereotipados que são associados aos homens. De certa forma, a ela faz com que os homens se sintam obrigados a agir de determinada forma para serem aceitos em um ambiente que possa ser machista.

É o caso de um grupo de amigos debochar de um homem que chora, dizendo que “macho não é fraco assim”; ou alguém debochar de um homem que perdeu uma promoção na empresa por conta de uma mulher que foi escolhida no seu lugar.

Esses são apenas alguns dos milhares de cenários que podem apresentar esse tipo de toxicidade. Além disso, essa visão deturpada do que é ser homem não aparece apenas na empresa, mas sim, em diversos ambientes, como na confraternização com os amigos, no dia a dia com a família, etc.

Inclusive, em algumas situações os cuidados com a saúde e com o próprio bem-estar, praticado por homens, pode ser visto como algo “pouco viril”. Isto é, a masculinidade tóxica dá a entender que os homens precisam ser rudes, não praticar o autocuidado e serem “fortes o tempo todo”, sem se preocupar com a saúde ou com a vaidade.

Porém, obviamente, isso tende a impactar profundamente o bem-estar e a qualidade de vida dos homens, que se sentem coagidos em algumas situações e se rendem aos comportamentos tóxicos, e das mulheres, que podem sofrer por conta das atitudes machistas de colegas de trabalho, por exemplo.

Como a masculinidade tóxica afeta a saúde mental na empresa?

A masculinidade tóxica pode afetar a saúde mental dos indivíduos de diversas formas. Quando pensamos no ambiente de trabalho, podemos considerar fatores como:

Falta de cuidado com as próprias emoções.

Autocobrança excessiva, que impacta a saúde física e mental.

Competitividade extrema entre os homens.

Machismo que ataca o bem-estar das mulheres.

Casos de assédio dentro da empresa.

Dificuldade para as mulheres se posicionarem perante os homens.

Casos de assédio moral entre homens e seus pares que não se encaixam no perfil de masculinidade tóxica.

Preconceito e homofobia.

Entre outros cenários.

Por isso, investir na conscientização e intervir em casos de masculinidade tóxica é um dos papéis da gestão pessoal da empresa. Se todo mundo fizer um pouquinho, quem sabe possamos, juntos, mudar o mundo?