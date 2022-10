Aplicar o mindfulness no dia a dia é uma forma de contribuir para a redução das crises de estresse e ansiedade, uma vez que esse tipo de prática pode ocasionar muitos benefícios para o corpo e para a mente.

No entanto, sabemos que nem todas as pessoas sabem por onde começar na hora de colocar tudo isso em prática, não é mesmo? Por isso, preparamos algumas dicas que podem vir a ser bastante úteis. Leia e saiba mais!

Como aplicar mindfulness no dia a dia?

Não existe uma receita de bolo quando pensamos em aplicar mindfulness no dia a dia. O que existem são atitudes para iniciantes que podem facilitar essa sua nova trajetória rumo ao foco maior no aqui e agora.

Essas atitudes simples podem ser colocadas em prática a partir deste momento, para que você já comece a usufruir dos potenciais benefícios dessa prática.

Veja abaixo algumas ideias:

1. Contemple o momento presente

Pare tudo o que você está pensando com relação ao futuro e traga a sua mente para o que está acontecendo no momento presente. O que você está vivendo, neste exato minuto? A leitura deste texto, claro, e além disso? Você está em um ambiente claro ou escuro? Com frio ou calor? Contente ou triste? Nervoso ou calmo?

Esses e outros questionamentos podem nos ajudar a trazer a consciência para o que está acontecendo exatamente nesse momento, ajudando a reduzir os pensamentos pautados no passado ou no futuro.

2. Dê um passo de cada vez

Quando estiver executando uma tarefa, concentre-se em dar um passo de cada vez. Isto é, cuidado com os pensamentos intrusos que fazem com que você apenas pense no que deve ser feito a seguir. Tente, dessa forma, focar em cada etapa, aproveitando o que cada uma delas têm para lhe ensinar.

3. Escute as suas emoções

Quando as suas emoções estiverem presentes, não tente afogá-las dentro de si mesmo. Pelo contrário! Procure escutar o que as emoções estão tentando dizer. Afinal, elas têm uma função muito importante em nossas vidas: nos ajudar a entender o que acontece à nossa volta, o que podemos fazer com relação ao que acontece e como podemos elevar a nossa qualidade de vida.

Por exemplo, se você está triste hoje, tente entender por que tem se sentido assim. Será que existe algo que possa ser aprendido com esse sentimento? Ou alguma atitude nova que pode ser tomada com base nas reflexões trazidas por ele?

4. Elimine as distrações

Para aplicar mindfulness no dia a dia nós devemos eliminar as distrações que podem estar à nossa volta. As redes sociais e a televisão, por exemplo, são distrações que, muitas vezes, tiram o nosso foco do presente. Sendo assim, pense sobre o que pode estar roubando o seu foco e procure eliminar se possível.

5. Observe e sinta o seu corpo na hora de aplicar mindfulness no dia a dia

Por fim, traga a sua mente para o presente sentindo o seu corpo, de forma plena. Quais sensações estão percorrendo o seu corpo? Será que há tensões nos ombros e relaxá-los pode ser bom? Será que a sua postura está adequada? Pense sobre isso, sinta a plenitude do seu ser e comece a dar mais atenção para isso se quiser aplicar o mindfulness no dia a dia!