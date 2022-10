Como assistir CODA sem Apple TV+ (2022)

A Apple TV é um canal de streaming onde você pode assistir conteúdo de várias produtoras e originais da Apple. Os Apple Originals são específicos da Apple TV e você só pode assisti-los se tiver Apple TV.

Um desses originais da Apple é o CODA. É um remake de um filme francês e belga chamado La Famille Bélier. CODA é um filme de drama e musical estrelado por Emilia Jones, Eugenio Derbez, Troy Kotsur e outros. Se você quiser assistir ao CODA, precisará ter o Apple TV. Mas existe uma maneira de transmiti-lo sem a Apple TV? Se você deseja assistir ao CODA sem a Apple TV, este artigo o ajudará.

Assista a CODA sem Apple TV

Se você não possui Apple TV e deseja assistir ao CODA, precisará instalar o aplicativo Apple TV. Você pode instalar o aplicativo em seu telefone, tablet, iPhone ou iPad Android e transmitir o CODA. Para isso, siga os passos abaixo –

Abrir Loja da Apple (em dispositivos iOS) ou Loja de jogos (em dispositivos Android).

Aqui, procure Apple TV e abra o primeiro resultado da pesquisa.

Agora, baixe e instale o aplicativo aqui.

Uma vez feito isso, abra o aplicativo Apple TV e faça login na sua conta.

Aqui, procure CODA e comece a transmiti-lo.

Posso assistir ao CODA sem o Apple TV+?

O CODA é um original da Apple TV e, para assisti-lo, é necessário ter assinatura Apple TV+. Mesmo que você tenha uma conta Apple TV, não poderá assistir ao CODA se não tiver uma assinatura Apple TV+.

No entanto, você pode fazer um teste gratuito por 7 dias se quiser experimentar o serviço primeiro sem pagar por isso. Além disso, se você comprou um novo dispositivo Apple, receberá uma assinatura gratuita de um ano para o Apple TV+. Você terá que resgatá-lo no prazo de 90 dias após a compra do seu novo dispositivo.

Palavras finais

Isso é como você pode assistir CODA sem Apple TV em 2022. Como é um original da Apple TV, você precisa ter Apple TV + Assinatura para assisti-lo. Você pode seguir as etapas acima para assistir ao CODA sem uma caixa da Apple TV.

Perguntas frequentes

Qual serviço de streaming posso assistir ao CODA?

O CODA só está disponível no Apple TV+ porque é o conteúdo original do Apple TV.

O CODA é gratuito no Amazon Prime?

O CODA não está disponível no Amazon Prime Video.

O CODA pode ser assistido na Netflix?

Não, o CDOA não está disponível na Netflix. Você precisa ter o Apple TV+ para assistir.

Posso assistir ao CODA sem a Apple TV?

Sim, você pode transmitir o CODA do aplicativo Apple TV, mas para isso, você precisa ser um membro do Apple TV +.

LEIA A SEGUIR: