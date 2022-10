Como ativar o perfil do FIFA 23 no Xbox, PS4, PS5, PC

É o melhor FIFA que vimos nos últimos tempos. Embora um pouco desajeitado às vezes, a jogabilidade melhorou drasticamente desde os anos anteriores. Não é tudo sobre ritmo de uma vez, o que é bom. No entanto, em vez de optar pela velocidade para dominar o jogo, como em suas entradas anteriores, a EA optou por um ritmo mais lento e uma defesa mais agressiva.

Mas, usuários iniciantes podem enfrentar problemas ao ativar seu perfil EA no FIFA 23. Essa é a razão pela qual estamos aqui. Este artigo mencionou alguns dos passos cruciais que você precisa tomar para ative seu perfil no FIFA 23. Então, vamos começar com o guia.

Passos para ativar o perfil no FIFA 23

Como mencionamos anteriormente, você pode perder todo o seu progresso se não ativar seu perfil. Então, Power Tackle, é necessário que você ative o Perfil para preservar o seu progresso na carreira.

Para ativar sua conta, siga estas etapas:

Lançar FIFA 23 e vá para o seu Tela inicial .

Escolha o Costumização opção na base direita da tela.

Depois, selecione Perfil e depois Gerenciador de perfis .

No resumo, você verá todos os seus perfis de clientes. Assim, você pode escolher um perfil e ativá-lo.

Ele permitirá que você salve seu progresso profissional e ative seu perfil.

É recomendável reiniciar o jogo e o gadget se a estratégia não funcionar para você.

Algumas Perguntas Frequentes – Perguntas Frequentes

Você pode me dizer como posso obter moedas do FIFA 23 rapidamente?

Como você pode obter moedas do FIFA 23?

Os jogadores desejam ganhar FIFA 23 Coins para construir seu melhor time no FIFA 23. Para FIFA 23, o modo Extreme Group exige que os jogadores comecem do zero. Portanto, os jogadores devem construir seus times de fantasia procurando boas cartas de jogadores no FUT 23 para ganhar mais partidas.

Resumir

Então, é assim que você ativa seu perfil no FIFA 23. Esperamos que este artigo seja útil para você. No entanto, se você tiver alguma dúvida ou dúvida sobre os processos acima, comente abaixo e nos avise.

