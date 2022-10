Como aumentar ou diminuir o limite do PIX?

O método de pagamento instantâneo, conhecido como Pix, já superou os formatos DOC e TED de transferência, sendo atualmente o mais utilizado pelos brasileiros desde o seu lançamento em 2020. De acordo com dados do Banco Central do Brasil, mais de 50,2 milhões de brasileiros utilizaram essa ferramenta, movimentando um montante de cerca de R$ 600 milhões por mês.

No contexto geral, o Pix não deveria possuir nenhum tipo de limitação, seja essa de horário ou de valor, para que a operação seja realizada. Contudo, no ano passado, o BC definiu algumas regras que limitam o uso da ferramenta em horário noturno. Essa limitação veio como uma ferramenta para impedir fraudes.

O sistema em si não possui uma limitação de valor, mas algumas instituições financeiras que oferecem o serviço tomaram algumas medidas para proteger os usuários. Assim, reduzindo os valores diários a serem transferidos pela ferramenta.

Por que limitar o Pix?

Um dos principais motivadores da limitação do Pix veio do grande aumento no número de sequestros-relâmpago para a extorsão por meio de transações com a ferramenta. Além disso, as instituições visam também diminuir os riscos de fraude, por prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

Outro ponto importante para reduzir as chances de perder dinheiro com golpes, é limitar os valores através do aplicativo bancário. Isso impede maiores problemas em caso de ter o celular roubado em que os criminosos tentam acessas o método de pagamento para furtar a conta pessoal.

É importante ressaltar que o BC não possui um limite padrão estabelecido para operações realizadas no período diurno, das 6h às 20h. Com isso, cada instituição financeira pode estabelecer um limite de acordo com o perfil de cada cliente, prática que também é adotada nas modalidades TED e DOC.

A determinação do limite também é uma ajuda para a instituição traçar um padrão de consumo, o que ajuda a identificar operações fora do perfil do usuário. O usuário pode conferir qual é o seu limite pelo aplicativo do banco, além de poder solicitar a ampliação ou redução quando for necessário.

Novas regras do Pix

Dentre as novas regras para os limites de transferências anunciadas pelo Banco Central estão:

O limite de R$ 1.000 no período noturno, entre 20h e 6h.

Prazo mínimo de 24 horas e máximo de 48 horas para aprovar solicitações de aumento no limite de transações para Pix;

Os clientes poderão solicitar limites diferentes para o Pix conforme o horário (diurno e noturno);

Possibilidade de cadastras contas para receber transferências acima dos limites estabelecidos, mediante redução dos limites para outras operações financeiras como TED, DOC, transferências entre bancos, boleto e cartão de débito.

O cliente também poderá escolher o início da sua faixa noturna, podendo começar às 20h ou às 22h.

Para poder alterar o limite das transferências via Pix, o usuário deve acessar o aplicativo do banco e acessar a aba “Pix”. Feito isso acesse a aba “Meus Limites” onde será mostrado o limite diário para transferências.

Nesta parte do aplicativo, será apresentada a opção “Gerenciar meus limites”, “Personalizar Limites Pix” ou “Alterar meus limites”, para definir um novo valor para a operação, feito isso basta confirmar. Algumas instituições financeiras podem solicitar a confirmação pelo Internet Banking ou caixa eletrônico.