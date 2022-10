Como baixar Rick e Morty A Way Back Home no iOS 2022

Com várias revelações suculentas da trama espalhadas ao longo da primeira temporada de Rick and Morty, deveria ser óbvio que esta temporada terminaria em grande estilo. Mas, com exceção da série, há um jogo conhecido como Rick and Morty a Way Back Home.

Sim, se você assistiu a todas as temporadas e deseja experimentar a série novamente como um jogo, pode ler nosso guia para saber como baixar Rick and Morty A Way Back Home no seu dispositivo iOS. Então, vamos verificar os passos necessários usando os quais você pode obtê-lo facilmente.

O que é o jogo Rick e Morty?

Haverá muitos shows animados no futuro, mas Rick e Morty são um dos mais populares. Desde o início do programa, nove anos atrás, as pessoas o assistem.

Rick and Morty é um jogo para iOS e Android desenvolvido pelos criadores do programa, dada a popularidade do programa. Você pode jogar Rick and Morty A Way Back Home no seu iPhone, iPad, Android, Windows e Mac gratuitamente.

Com a liberação de Morty do show, o jogo mostra ele fazendo muitas coisas novas e se tornando mais confiante do que o antigo Morty. Também é o favorito de todos os fãs de programas de TV de Ricky e Morty, estejam eles jogando em seus dispositivos iOS ou em qualquer outro.

O jogo também tem um enredo multidimensional, que deixa os fãs de rick absolutamente loucos. Então, vamos conferir as etapas para baixar Ricky and Morty A Way Back Home no iPhone.

Passos para baixar Rick e Morty A Way Back Home no iOS

Aqui estão alguns passos simples para baixar Rick and Morty A Way Back Home no iOS, já que muitos usuários pesquisam no Google sobre truques ou hacks:

Inicialmente, abra Definições . Em seguida, passe o mouse sobre o Em geral . Agora, toque em Atualização do aplicativo em segundo plano . Em seguida, toque em Dados móveis e Wi-Fi . Depois disso, volte e acerte o Bateria opção. Agora, ligue o Modo de baixo consumo . Em seguida, inicie o navegador Safari ou procure diretamente por sideload.io . Basta rolar e localizar Rick e Morty um caminho de volta para casa . Em seguida, toque nele. Por fim, bata instalar . Aguarde alguns minutos; então, você será redirecionado para as três tarefas bloqueadas. Em seguida, basta baixar pelo menos dois aplicativos da lista fornecida e iniciá-los. Depois disso, fique lá por alguns minutos, e pronto. Agora, você baixou Rick and Morty A Way Back Home.

Embrulhar

Então, é assim que você baixa o Rick and Morty A Way Back Home Hack no iOS. Esperamos que agora você esteja gostando. No entanto, se você precisar de mais informações, comente abaixo e nos avise.

LEIA TAMBÉM: