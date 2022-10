Como corrigir a rede do Playstation não pode entrar no erro 2022

Erro ao iniciar sessão na PlayStation Network Falha ao iniciar sessão na PS4? Enfrentar esses erros de login pode ser frustrante quando você está com vontade de se divertir jogando seu jogo favorito. Os problemas de login geralmente são causados ​​devido ao tempo de inatividade do servidor PlayStation ou quando seu PlayStation está enfrentando problemas de rede. O erro Falha de login na PlayStation Network é encontrado por muitos novos usuários que nunca fizeram login em seu PlayStation. Então, esse erro pode ser corrigido? Sim, existem vários métodos de solução de problemas que você encontrará para esses problemas de login encontrados no PlayStation.

Consertar o PS4 não pode fazer login com falha no erro 2022

Você não precisa ir a lugar algum procurando a correção; cobrimos todas as soluções de trabalho que pudemos encontrar para corrigir o erro de login do PS4.

Verifique se o status do serviço da PlayStation Network está ativo

A Sony continua realizando manutenção para oferecer uma melhor experiência aos usuários. Não só a Sony, mas todas as plataformas online passam por essa manutenção para garantir menor tempo de inatividade e uma melhor experiência para o usuário. Você provavelmente enfrentará esse problema ao tentar entrar na PlayStation Network durante a manutenção de rotina. Certifique-se de que o servidor do PlayStation não esteja inativo. Você terá que visitar a página de status do serviço PlayStation para verificar o servidor do PS.

Se o servidor estiver inativo, aguarde algum tempo e o problema será corrigido automaticamente. No entanto, se não houver nenhum problema com o servidor PlayStation, passe para a próxima etapa de solução de problemas para corrigir esse problema.

Verifique sua rede

Quando estiver conectado a uma rede lenta e instável, você também poderá enfrentar um erro de falha de login na PlayStation Network. Se sua rede estiver instável, tente aproximar seu roteador do PlayStation. Você pode optar por uma conexão com fio e verificar se ainda encontra esse erro ou não. Se a rede ainda estiver instável, você pode tentar reiniciar o roteador e conectar o PS4 a ele novamente.

Se a rede ainda estiver instável ou lenta, você deve entrar em contato com seu ISP. Seu ISP solucionará o problema com sua rede e a tornará estável novamente. No entanto, se a rede estiver estável e o motivo for outro, você poderá passar para a próxima etapa deste artigo para corrigir o problema.

Ativar login automático

Você deve habilitar o login automático se estiver enfrentando um problema de login na rede PlayStation. Seu PS4 fará login automaticamente usando suas credenciais quando você ativar essa configuração. Para habilitar o login automático, siga as etapas abaixo-

Abra o Definições no seu PS4.

Aqui, selecione o Do utilizador opção e, em seguida, vá para Configurações de login .

Agora, ative a opção de Faça login no PS4 automaticamente .

Redefinir sua senha

Muitos usuários relataram que redefinir a senha de sua conta PlayStation provou ser uma solução para eles. Você também pode tentar redefinir sua senha e verificar se o problema ainda persiste ou não. Para isso, siga os passos abaixo-

Clique neste link dirigir-se ao Login de gerenciamento de conta PlayStation página.

Aqui, clique em Problema ao fazer login opção.

Você verá a opção de redefinir sua senha, criar uma nova conta ou obter ajuda para fazer login. Como você precisa redefinir sua senha, clique no botão Redefinir sua senha opção.

Você será solicitado a inserir seu endereço de e-mail registrado.

Uma vez feito, um e-mail contendo um link de redefinição de senha será enviado para o e-mail.

Acesse o link e redefina sua senha.

Uma vez feito, tente fazer login novamente e verifique se o problema ainda é enfrentado ou não.

Outro motivo para enfrentar esse problema é o firmware PS4 desatualizado. Você deve tentar atualizar o firmware do PS4 para corrigir o problema. Abaixo estão as etapas para atualizar o firmware do seu console-

aperte o PlayStation botão no seu Controlador.

Agora, selecione Configurações e, em seguida, selecione Atualização do software do sistema .

Selecione a opção “ Atualizar usando a Internet t” e siga as instruções na tela para atualizar o firmware do console.

Criar uma nova conta

Se você não conseguir entrar no PS4 mesmo depois de seguir todas as etapas acima, é recomendável criar uma nova conta para entrar no seu PS4. Muitas vezes o problema pode estar na sua conta. Portanto, para corrigir esse problema, seria preferível criar uma nova conta e entrar no PS4 usando-a. Isso provavelmente deve corrigir o problema e você poderá entrar no PS4 facilmente.

Redefinir PlayStation

Se você ainda enfrentar o problema, não há outra opção, exceto redefinir seu console. A redefinição do console reverterá todas as configurações para a versão de fábrica e provavelmente corrigirá o problema que você está enfrentando. Para redefinir o PlayStation, siga as etapas abaixo-

Abra o Definições no seu PS4.

Agora, selecione Inicialização e depois escolha Inicialize o PS4.

Siga as instruções na tela e você terá redefinido com sucesso seu console PS4.

Agora, configure seu PS4; a questão já terá passado.

Conclusão

Estas foram as etapas de solução de problemas para ajudar corrigir o problema de login na PlayStation Network. Se você não conseguir fazer login na sua conta PlayStation, siga as etapas acima e poderá corrigir o problema que está enfrentando.

