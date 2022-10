Como corrigir não é possível equipar a camuflagem de ouro em Modern Warfare 2

Em Modern Warfare 2, jogadores com camuflagem dourada são considerados habilidosos ou investiram um bom número de horas no jogo. mesmo que tenha sido lançado há pouco tempo. Os jogadores estão mostrando seus designs com orgulho enquanto desbloqueiam a camuflagem dourada no mw2 à esquerda, à direita e ao centro. No entanto, algumas pessoas estão tendo problemas para usar seus prêmios merecidos, o que está provando ser muito irritante.

Existem vários bugs que impedem os jogadores de MW2 de usar camuflagem de ouro em suas armas. É irritante ser incapaz de converter uma arma em camuflagem de ouro porque é difícil. Ao tentar ganhar a camuflagem de ouro no MW2, os jogadores estão enfrentando muitos problemas.

Felizmente, foram encontradas correções para todos os bugs conhecidos de camuflagem de ouro!

Por que você não consegue equipar ou desbloquear a camuflagem de ouro no MW2?

Os jogadores no MW2 não podem acessar ou usar a camuflagem de ouro por causa de um bug.

Devido a um bug, os jogadores não podem passar o mouse sobre sua camuflagem de maestria no PC. A camuflagem dourada não é desbloqueada, mesmo depois de terminar todos os desafios de camuflagem básica em um console.

A Infinity Ward ainda não abordou as soluções, embora existam correções que encontramos para os problemas que os jogadores estão enfrentando.

Como desbloquear Gold Camo Modern Warfare 2

Os jogadores devem realizar um conjunto de desafios de camuflagem básica para cada arma em Modern Warfare 2 para obter a camuflagem de ouro para essa arma.

Eles ficam disponíveis quando você aumenta o nível da arma no jogo, portanto, se você quiser adquirir a camuflagem de ouro rapidamente, precisará se concentrar inteiramente em uma arma por um tempo.

Assim como no M4, esses desafios são desbloqueados no nível 8, nível 13 e nível 19. Essas tarefas exigem que você termine algo durante uma partida para avançar para o próximo estágio da camuflagem.

Como equipar Gold Camo no PC MW2

Você deve executar as seguintes etapas para equipar a camuflagem dourada em um PC ou computador:

Escolha uma camuflagem básica que já esteja desbloqueada.

Role até a camuflagem de ouro usando as setas ou WASD.

Para equipar a camuflagem dourada, passe o mouse sobre ela e pressione a barra de espaço.

Como alternativa, você pode conectar um controlador e escolher sua camuflagem dourada.

Como corrigir não é possível equipar a camuflagem de ouro no MW2

O problema parece ser causado por uma falha envolvendo usuários de teclado e mouse, parece estar afetando principalmente os jogadores de PC. Primeiro, certifique-se de que a camuflagem dourada esteja desbloqueada. A versão dourada de Modern Warfare 2 não pode ser desbloqueada sem primeiro completar o primeiro desafio na seção de perfeição, apesar do fato de que você pode acreditar que adquirir as primeiras quatro camuflagens de domínio de armas é suficiente. você pode ver rapidamente a camuflagem bloqueada nessa área apenas destacando-a.



Apesar disso, talvez você não consiga escolhê-lo, o que nos leva ao atual problema de camuflagem de ouro do Modern Warfare 2. Se estiver usando um teclado e mouse, você deve ter notado que não pode passar o cursor sobre ele. Mesmo que esteja bloqueado, não lhe dirá qual é a tarefa para desbloqueá-lo.

Basta selecioná-lo usando a seta do teclado ou as teclas WASD para corrigir isso. Assim que terminar, aperte a barra de espaço para equipar a camuflagem dourada para a arma. Mais uma vez, verifique novamente se a camuflagem está desbloqueada e, caso contrário, conclua a tarefa listada ao realçá-la.

Como corrigir a camuflagem de ouro que não está sendo desbloqueada no MW2

Certifique-se de ter completado todos os desafios básicos de armadura de armas antes de tentar desbloquear a camuflagem dourada.

Depois de completar as quatro primeiras dificuldades, a quinta desbloqueia três personagens sem exigir que você morra dez vezes.

Depois de completar os quatro desafios de camuflagem de primeira classe, passe o mouse sobre a camuflagem dourada.

Os jogadores gostariam de saber como obter camuflagens de maestria no MW2, pois o novo sistema de maestria é muito diferente dos jogos anteriores de Call of Duty.

Atualizando o Windows

Verifique se há alguma atualização pendente. Pode ajudá-lo a corrigir CAN’T EQUIP GOLD CAMO IN MW2

Clique no menu Iniciar e selecione Configurações.

Procure por Atualização e Segurança na janela recém-aberta.

Para atualizar o Windows, agora clique no botão Verificar atualizações .

Você encontrará a opção de Atualizar o Windows na tela se houver atualizações pendentes.

Reinstalar o jogo

Clique no botão iniciar e vá para o painel de controle.

Selecione Programas > Programas e Recursos.

Agora, basta clicar com o botão esquerdo no aplicativo MW2 e clicar em desinstalar.

Em seguida, instale o software MW2 novamente.

Pode ser que ajude você a corrigir o bug.

Muitos jogadores podem facilmente ignorar esse remédio simples para um problema relativamente pequeno. Para usuários de PC, a Infinity Ward provavelmente lançará uma atualização em breve que tornará mais fácil encontrar e equipar camuflagens de ouro para suas armas no Modern Warfare 2.

Então, com isso, completamos o guia sobre Correção de camuflagem dourada para MW2. Esta postagem informará várias técnicas que devem resolver esse problema, se você estiver disposto a corrigi-lo. Espero que esta informação tenha sido útil para você.

