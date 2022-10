Como corrigir o código de erro YVM302 BT na caixa YouView

Ao usar o YouView Box, os usuários relataram problemas de sinal em suas telas de TV. O problema foi encontrado com um código de erro ‘YVM30T’. Ninguém quer enfrentar problemas de sinal enquanto está com vontade de relaxar e assistir TV, mas problemas como esse podem arruinar a experiência. O código de erro YVM302 BT é encontrado quando não há sinal suficiente.

Corrija o código bt.com/tverrors na caixa YouView

Não há nada com que se preocupar; nós cobrimos você com as etapas de solução de problemas para corrigir o código de erro YVM302 BT no YouView Box.

Caixa de Reinicialização

Se você estiver enfrentando esse problema de sinal, tente reiniciar sua caixa. Para isso, basta pressionar e segurar o botão Poder botão por alguns segundos e solte-o quando a tela ligar. Isso reiniciará sua caixa. Uma vez feito, o problema não deve mais ser encontrado. No entanto, se você ainda enfrentar isso, deverá passar para a próxima etapa de solução de problemas deste artigo.

Verifique se os cabos estão conectados corretamente ou não

Certifique-se de que os cabos estejam conectados corretamente. Você provavelmente enfrentará problemas de sinal quando o cabo Ariel for perdido e não estiver conectado corretamente. Conecte o cabo Ariel corretamente à porta Ariel In/Antenna In na caixa e no soquete Ariel.

Além disso, verifique se há danos no cabo. Se o cabo estiver danificado, isso também pode causar o problema. Se o cabo estiver danificado, substitua-o e verifique se você ainda enfrenta o problema ou não.

Verifique os sinais

Verifique se você está recebendo sinais adequados ou não. Se os sinais do Ariel forem fracos, você continuará recebendo o código de erro YVM302 BT. Para verificar os sinais, siga os passos abaixo-

Abrir Cardápio no seu ViewBox e, em seguida, vá para Definições.

Aqui em baixo Sinal e conexão selecionar Qualidade do sinal e verifique a qualidade do sinal.

Se o sinal estiver fraco, reajuste o ariel. Às vezes, você pode experimentar sinais fracos devido ao mau tempo. Nesse caso, você terá que esperar até que o tempo esteja bom. Se os sinais forem fortes, recomendamos que você siga o próximo passo.

Resintonizar canais

Tente sintonizar novamente os canais para corrigir o problema. A devolução dos canais funcionou para muitos usuários que enfrentam problemas de sinal. Você pode sintonizar novamente os canais seguindo as etapas abaixo-

Dirigir a Definições do cardápio.

Em seguida, sob o Sinal e conexão, selecionar Canais de televisão.

Agora, selecione Resintonizar Canais.

Isso pode levar algum tempo, então seja paciente e espere até que o processo seja concluído.

Uma vez feito, verifique se você ainda está enfrentando esse problema ou não.

Faça a manutenção

Muitas vezes, corrigir o problema pode estar fora de suas mãos. Isso geralmente ocorre quando o transmissor requer manutenção, o que pode tornar os sinais ruins. Você pode dirigir-se ao Freeview site para saber se o seu transmissor é afetado ou não. Se não conhece o seu transmissor, pode verificá-lo através da página Freeview Home Checker.

Mudar para o modo Internet

Você pode alternar para o modo internet para obter os canais se tiver uma caixa com o modo internet ativado. Você terá que executar o modo de manutenção para alternar para o modo de manutenção. Você pode ir para o modo de manutenção ou redefinir sua caixa para alternar para o modo de Internet do modo de cabo.

Você não deve mais encontrar o problema depois de seguir as etapas acima. No entanto, você pode entrar em contato com a Linha de Aconselhamento do FreeView para obter mais assistência se o problema ainda não for resolvido. Você pode entrar em contato com a Linha de Aconselhamento FreeView pelo telefone 03456 50 50 50. Entre em contato com eles e conte seu problema. Eles ajudarão a resolver o problema que você está enfrentando.

Palavras finais | bt.com/tverrors

Enfrentar problemas de sinal é comum na TV a cabo. Se você está enfrentando o código de erro YVM302 BT no ViewBox, não há com o que se preocupar. Listamos algumas etapas de solução de problemas no artigo acima que ajudarão você a corrigir esse problema.

Perguntas frequentes

Como significa YVM302?

YM302 é um erro de sinal que você pode obter com o YouView Box. Esse erro geralmente ocorre devido ao sinal Aéreo instável ou ruim enfrentado pela caixa YouView.

Como corrigir BT Box não captando canais aéreos?

Se a caixa BT não captar os canais, recomendamos que volte a sintonizar os canais. Para fazer isso:

Dirija-se ao Definições na sua caixa. Selecionar Sinal e conexão e depois Canais de televisão. Selecionar Resintonizar canais para sintonizar os canais.

Qual Aeriel Preciso Para o YouView Box?

Recomenda-se usar uma antena de telhado para obter melhores resultados. No entanto, você também pode usar ariels loft ou antenas internas.

Por que meu BT YouView não está funcionando?

Se você enfrentar problemas com o BT YouView, recomendamos reiniciar sua caixa. Isso provavelmente deve corrigir o problema. No entanto, se o problema persistir, tente atualizar o software.

Como posso melhorar meu sinal aéreo?

Se pretender melhorar os sinais da antena, recomendamos a instalação da antena no exterior; se possível, instale-o mais alto. Você pode instalar uma antena de TV de maior ganho, um amplificador de masthead e um cabo de boa qualidade para obter melhores resultados. Remova quaisquer divisores, se os tiver.

GUIAS RELACIONADOS: