Como corrigir o controle remoto do Google TV que não funciona 2022

Os controles remotos do Google TV geralmente apresentam problemas. O controle do Google TV pode parar de funcionar ocasionalmente. Para navegar na sua TV, você precisa do controle remoto do Google TV. Embora você possa usar seu telefone para o controle remoto, isso não é uma solução para esse problema. Então, o que você deve fazer se o O Google Remote não está funcionando? Não precisa se preocupar; se você chegou a este artigo procurando soluções para o Google Remote não funcionar, sem dúvida encontraria a solução aqui.

Corrigir o controle remoto do Google TV não está funcionando

Verifique as baterias

Se o controle remoto não estiver funcionando, verifique as pilhas do controle remoto. Você provavelmente enfrentará esse erro se as baterias estiverem esgotadas. Para verificar isso, remova as pilhas do controle remoto e insira um novo par de pilhas.

Verifique se o controle remoto funciona ou não. Se o controle remoto não estiver funcionando bem, o problema estava nas baterias. Se você ainda enfrentar o problema, as baterias estavam boas, mas outra coisa está causando o problema.

Redefinir o controle remoto do Google TV

A próxima coisa que você pode tentar fazer é redefinir o controle remoto do Google TV. Isso reverterá o controle remoto para as configurações de fábrica e corrigirá o problema que você está enfrentando. Para isso, siga os passos abaixo –

Remova as pilhas do controle remoto primeiro.

Agora pressione e segure o Casa botão no controle remoto. Continue segurando o botão e reinsira as baterias.

Não solte o botão enquanto o LED estiver aceso.

Assim que o LED começar a piscar, solte o botão.

Isso irá redefinir o controle remoto, e o controle remoto deve estar funcionando bem agora.

Reinicie sua Google TV

Se você achar que o Google TV não está funcionando, tente reiniciar sua TV. Por quê então? O Google TV requer muitos aplicativos e serviços para funcionar corretamente. Quando qualquer um desses serviços essenciais falha inesperadamente, pode causar problemas com o Google TV. Reiniciar o dispositivo provavelmente resolverá o problema. Para isso, siga os passos abaixo –

Desligue a TV primeiro e depois desconecte o cabo de alimentação.

Aguarde um minuto e, em seguida, conecte o cabo de alimentação.

Ligue a TV e o problema não deve mais ser encontrado.

Verifique se o Google TV Remote está emparelhado com sua TV

Outra coisa que você deve garantir é que o controle remoto do Google TV esteja emparelhado com sua TV. Você pode encontrar esse erro se o controle remoto for excluído acidentalmente do Google TV. Nesse caso, você deve emparelhar o Google TV Remote com a TV novamente. Para isso, siga os passos abaixo-

Em primeiro lugar, você terá que instalar o Controle remoto do Google TV aplicativo em seu telefone. Você encontrará este aplicativo na Play Store, mas para usuários do iOS, este aplicativo não está disponível na App Store. Se você estiver usando iPhone ou iPad, poderá instalar o Página inicial do Google aplicativo.

Agora, emparelhe o controle remoto do Google TV/aplicativo Google Home ao seu Google TV. Você estará usando o aplicativo para navegar na TV.

Agora, navegue até Definições no GoogleTV.

Aqui, selecione a opção de controle remoto e acessórios.

Agora, selecione o Par remoto ou acessório opção.

Sua TV agora procurará qualquer controle remoto disponível.

Para emparelhar o controle remoto, pressione o botão Casa e De volta botões juntos.

Outra coisa que você deve tentar fazer é atualizar o Google TV. Usuários com firmware de TV desatualizado relataram enfrentar esse problema. Você deve tentar atualizar o Google TV para corrigir esse problema. Para isso, siga os passos abaixo-

Dirija-se ao Definições aplicativo na sua Google TV.

Agora, vá para Sistema e depois selecione Sobre.

Aqui, selecione a opção de Verifique se há atualizações.

Agora, atualize seu dispositivo e verifique se você ainda enfrenta o problema ou não.

Se o controle remoto do Google TV ainda não estiver funcionando, recomendamos atualizar o aplicativo Google TV Remote. Você pode fazer isso seguindo as etapas abaixo-

Dirija-se ao Definições Nas suas GoogleTV.

Aqui, toque em R emote e acessórios.

Você verá aqui uma opção para atualizar seu controle remoto. Atualize o controle remoto.

Se você estiver usando o firmware remoto mais recente, verá um ‘ Remoto atualizado ‘ mensagem.

Palavras finais

Lá tenho estive numerosos relatórios do Google televisão controlo remoto questões, que é uma típica questão vocês poderia corre em. Se vocês experiência isto problema, usando a métodos acima de vai permitir você para consertar a Google televisão controlo remoto não trabalhando.

Perguntas frequentes

Como faço para que meu controle remoto do Google TV funcione?

Se você precisar usar o Google TV Remote, primeiro emparelhe o controle remoto com a TV. Você terá que usar o aplicativo Google TV em seu telefone para navegar e emparelhar o controle remoto do Google TV a ele.

Posso usar meu telefone como controle remoto para o Google TV?

Sim, você pode usar seu telefone como controle remoto para o Google TV. Você pode baixar o aplicativo Google TV em seu telefone, que pode ser usado como controle remoto para o Google TV.

Como faço para redefinir meu controle remoto do Google TV?

Para redefinir o Google TV Remote, remova as baterias do controle remoto. Segure o Casa botão por alguns segundos e reinsira as baterias. Uma vez feito, você verá uma luz sólida na parte inferior do controle remoto.

LEIA TAMBÉM: