Como corrigir o problema do microfone AirPods que não está funcionando (funcionando)

Os AirPods introduzidos pela Apple revolucionaram completamente a indústria de fones de ouvido. Agora, você pode ouvir músicas sem fio enquanto estiver no alcance Bluetooth do seu smartphone/PC, usar o microfone para atender chamadas ou interagir com vários assistentes virtuais.

Como os AirPods estão conectados sem fio ao seu dispositivo, é possível que você enfrente um erro ao tentar usar o microfone. Existem muitos motivos de software e hardware devido aos quais esse erro ocorre. Assim, aqui estamos com alguns dos melhores truques e correções que você pode usar para corrigir o erro do microfone AirPods que não está funcionando.

Método 1: Posicione seus AirPods corretamente.

Você pode não estar ciente disso, mas observa-se que um grande número de pessoas posiciona seus AirPods incorretamente. Seus AirPods são inclinados para baixo. Isso restringe o funcionamento do microfone AirPods.

Seus AirPods devem, idealmente, estar em um ângulo que aponte para sua boca. Um pequeno ajuste no ângulo de seus AirPods pode corrigir o erro do microfone que não está funcionando.

Método 2: tente reconectar seus AirPods.

Coloque seus AirPods de volta no estojo por um minuto. Em seguida, retire-os e reconecte-os ao seu dispositivo.

Você também pode desligar o Bluetooth no seu dispositivo e ligá-lo após um minuto para reconectar seus AirPods.

Qualquer uma das etapas deve corrigir o microfone que não está funcionando nos AirPods. Se nenhum deles funcionar, tente redefinir seus AirPods.

Método 3: Modifique as configurações padrão do microfone.

Por padrão, seus AirPods estão configurados para escolher automaticamente o microfone de entrada de qualquer um dos Airpods. Às vezes, isso causa um atraso e o microfone dos AirPods não funciona conforme o esperado.

Para corrigir esse erro, siga as etapas listadas abaixo para modificar as configurações padrão do microfone dos seus AirPods.

Passo 1- Lançar Definições no seu smartphone e vá para o Bluetooth seção.

Passo 2- Aqui, toque em seus Airpods no Meus dispositivos seção.

Etapa 3- Toque em Microfone e, em seguida, selecione Sempre Airpod Esquerdo ou Sempre Airpod Direito.

Seus AirPods agora saberão qual microfone usar em vez de decidir por conta própria. Você também pode desativar o recurso Detecção automática de ouvido. Este método deve corrigir o erro de microfone que não está funcionando em seus AirPods.

Se você estiver usando seus AirPods com seu PC, verifique se os drivers Bluetooth estão atualizados. Além disso, verifique se o seu PC possui o firmware mais recente. Se não, atualize-o.

Se nenhum dos métodos listados acima o ajudar a consertar o microfone AirPods que não está funcionando, você precisa visitar uma Apple Store e verificar seus AirPods profissionalmente.

Conclusão:

Estes são alguns dos truques e métodos mais úteis que você pode usar para corrija o microfone e o erro de trabalho em seus AirPods. Temos certeza de que um dos métodos listados acima o ajudará a corrigir esse erro. Se você conhece algum método útil que não esteja listado acima, informe-nos na seção de comentários abaixo.