Como Cross-Play FIFA 23 com Amigos Online (2022)

Não há melhor maneira de concluir a franquia FIFA do que com FIFA 23. Um novo método de pontuação está disponível com o PowerShot, e o sistema de química foi reformulado para oferecer mais variedade às fichas de equipe do FUT.

Embora este jogo não altere drasticamente a fórmula, ele cria uma experiência imersiva que se baseia em sua base já forte. Mas muitos usuários de PS, Xbox e PC estão curiosos para saber se podem fazer crossplay com seus amigos no FIFA 23 em um dispositivo diferente.

Essa é a razão de estarmos aqui. Este artigo tem uma ótima notícia para quem quer jogar Crossplay FIFA 23 Com seus amigos. Agora, vamos examinar o artigo e encontrar os detalhes necessários.

Os jogadores de PC podem enfrentar jogadores do PlayStation 5 usando o crossplay do FIFA 23?

O recurso de crossplay do FIFA 23 permite que jogadores de PC joguem contra jogadores do PlayStation 5, jogadores do Xbox One e jogadores do Stadia. Assim como no Xbox Series X/S e PlayStation 5, o FIFA 23 agora apresenta o mesmo mecanismo de próxima geração da versão para PC. Isso resultou em requisitos de sistema significativamente mais altos para o FIFA 23.

Quais são os modos de jogo e cross-play disponíveis no FIFA 23?

O recurso crossplay do FIFA 23 permite que jogadores de diferentes plataformas joguem juntos. Isso significa que você pode jogar com amigos independentemente de eles terem o mesmo console. É possível jogar multiplataforma com jogadores que tenham a mesma geração de plataforma:

Xbox Series X|S, Stadia, PlayStation 5 e PC. PS4 e Xbox One.

Anteriormente, foi testado no FIFA 22, mas havia várias limitações. Com o novo jogo, o crossplay é totalmente funcional e disponível imediatamente nos seguintes modos de jogo (todos os modos cooperativos excluídos):

Amigos contra amigos Amistosos on-line.

FUT Jogue com um amigo. Matchmaking

Rivais do FUT. Campeões do FUT. Temporadas On-line. Amistosos Online do FUT. Draft Online do FUT.



Quais são os recursos do FIFA 23 Crossplay?

A comunidade FIFA pede muito crossplay no FIFA 23, mas isso não afeta diretamente a jogabilidade. Devido a isso, apenas consoles da mesma geração podem ser usados ​​para jogar entre si. No entanto, o crossplay tem muitas vantagens além da capacidade de jogar com os amigos.

Isso também significa que é mais provável que você encontre oponentes no seu nível porque há um grupo maior de jogadores. Esse novo recurso é mais perceptível no Ultimate Team. Todas as plataformas possuem o mesmo Mercado de Transferências do FUT, com exceção do PC e Switch, que ainda possuem o seu próprio.

Com a adição do crossplay do FUT, todas as plataformas têm o mesmo Mercado de Transferências. Com um mercado único, cartões maciços de FUT 23 podem ser oferecidos a todos os jogadores, as diferenças de preços podem ser resolvidas e a concorrência é nivelada. Para plataformas com mercados de transferência limitados, o crossplay é um divisor de águas.

O FIFA 23 Pro Clubs é multiplataforma?

Não há crossplay disponível nos Pro Clubs do FIFA 23. De acordo com a EA, a empresa está trabalhando para trazer o recurso para o modo mais tarde, após o pré-lançamento da reação.

Estamos empolgados em ver os primeiros passos do FIFA 23 para trazer a funcionalidade de crossplay, mas também entendemos como a funcionalidade de crossplay pode melhorar o matchmaking e permitir que amigos de diferentes plataformas da mesma geração joguem juntos no modo Pro Clubs.

Como ativar o cross-play com amigos no FIFA 23?

Usando crossplay, os jogadores do mesmo jogo podem jogá-lo em diferentes sistemas de jogos simultaneamente. Através do crossplay, você pode jogar online contra jogadores do PlayStation 5 e Xbox Series X|S, bem como jogadores de PC, usuários do PlayStation 4 e Xbox One.

Os únicos jogadores contra os quais você poderá jogar são aqueles que possuem o mesmo sistema que você se você decidir não participar. No entanto, optar por não participar do crossplay pode resultar em um processo de matchmaking mais longo porque você terá menos oponentes para escolher ao combinar com seu oponente.

O mecanismo de matchmaking buscará o maior grupo possível de oponentes em potencial, optando pelo crossplay. Então, vamos conferir os passos necessários que você precisa seguir para habilitar o recurso Crossplay no FIFA 23:

Na tela principal do FIFA, clique em Customizar . Vamos para Configurações on-line . Escolha uma opção de matchmaking. Navegar para Configurações on-line . Selecionar Sim para o Ativação/desativação de cross-play opção. Você pode desabilitar o crossplay a qualquer momento simplesmente mudando-o de volta para Não .

Os usuários podem abrir um widget que exibe as configurações de crossplay usando o prompt do botão correspondente no canto inferior direito do menu principal do FIFA 23. Você pode ativar/desativar o crossplay aqui, procurar amigos independentemente da plataforma, bloquear ou silenciar alguém e ser notificado se alguém estiver bloqueando ou silenciando você.

Como você joga FIFA 23 com um amigo em um console diferente?

Agora, como você habilitou o recurso de crossplay no FIFA 23; portanto, agora você pode jogar crossplay com amigos no FIFA 23. Então, caso você já tenha ativado esse recurso, mas não saiba como usá-lo de verdade, vamos conferir os passos abaixo:

No Menu social adicione seu companheiro. Você vai precisar deles ID do EA para fazer isso. Clique no Menu de amistosos online e convide aquele amigo. Ao aceitar o convite, ele aparecerá no menu social. Participe do jogo!

Algumas Perguntas Frequentes – Perguntas Frequentes

O FIFA 23 oferece jogo entre gerações?

Infelizmente não. O matchmaking colocará você em um grupo com jogadores no Xbox Series X/S, PC e Stadia se você tiver um PS5. Os jogadores do Xbox One podem se igualar aos jogadores do PS4. Um jogador PS5 não pode jogar contra um jogador PS4, e o inverso também é verdadeiro.

O crossplay pode ser impactado em uma plataforma?

Sim, muitas coisas podem afetar a disponibilidade do crossplay plataforma a plataforma, incluindo manutenção planejada ou não planejada, lançamentos de servidores, atualizações de títulos, tempo de inatividade devido a atualizações no matchmaking e manutenção não planejada.

Como adiciono um amigo à minha lista?

Usar o widget no canto inferior direito identificará a plataforma do seu amigo ou o nome de usuário da EA. Você pode adicionar seu amigo como amigo encontrando o nome dele e selecionando-o. Deve haver um widget em seu widget que permite saber se seu amigo aceitou sua solicitação.

