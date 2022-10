Como definir o vídeo como papel de parede ao vivo no Android 12

Sempre que você abre seu celular, a primeira coisa que vê é o papel de parede da tela do celular. O papel de parede é definido por padrão em seu telefone e você verá o papel de parede padrão quando inicializar seu telefone pela primeira vez. Os usuários podem alterar seu papel de parede sempre que quiserem. No entanto, a maioria dos papéis de parede que vemos são papéis de parede estáticos, mesmo os fornecidos com o telefone.

Você pode optar pelo papel de parede ao vivo se quiser um visual único para o seu telefone. Você pode definir qualquer vídeo como papel de parede ao vivo no Android 12. Se você está procurando uma maneira de fazer isso, mas não sabe como, este artigo o ajudará com isso. Este artigo discutirá como você pode definir um vídeo como papel de parede ao vivo no Android 12.

Definir vídeo como papel de parede ao vivo no Android 12

Usando o recurso Papel de parede ao vivo, você pode aplicar facilmente um papel de parede ao vivo ao Android 12. Com esse recurso, você pode aplicar facilmente um vídeo à tela de bloqueio e à tela inicial. Para usar esse recurso, você precisa de um aplicativo (que listaremos adiante neste artigo). Você pode aplicar vídeos da sua galeria, criar vídeos usando fotos diferentes e definir o vídeo como papel de parede. Você pode verificar se pode aplicar esse recurso ao seu Android ou não usando as etapas a seguir-

Na tela inicial, pressione e segure a área vazia.

Selecionar Papel de parede e estilo no menu e clique em Mudar papel de parede .

Agora selecione Papel de parede animados da lista do tipo de papéis de parede.

Agora, se você puder ver a opção de papel de parede ao vivo, seu Android suporta esse recurso e você pode usar qualquer outro terceiro aplicativo para aplicar o papel de parede ao vivo.

Aplicativos para definir papel de parede ao vivo no Android 12

Abaixo estão alguns aplicativos com os quais você poderá definir o papel de parede ao vivo no Android 12-

Planos de fundo ao vivo e tela de bloqueio – LiveWall

Fundos animados e tela de bloqueio – O Livewall é um dos melhores aplicativos de papel de parede para permitir que você defina papéis de parede de vídeo ao vivo no seu telefone Android. Se você deseja aplicar um papel de parede ao vivo na tela do seu celular, existem várias opções disponíveis; escolha um deles e defina-o como papel de parede do seu telefone. Mas se você deseja aplicar seu vídeo ao papel de parede, siga as etapas fornecidas –

Baixe e instale o aplicativo LiveWall no seu telefone.

Agora abra o aplicativo e toque no ícone de engrenagem, que está disponível no canto direito do aplicativo.

Agora toque em Escolha um vídeo personalizado e escolha um vídeo que você deseja aplicar ao seu papel de parede. Você pode alterar o nível de velocidade e remover ou aplicar áudio.

Depois de fazer as alterações, você pode aplicar o vídeo ao seu papel de parede.

Papéis de parede ao vivo e plano de fundo

Este também é um dos melhores aplicativos que você pode considerar se quiser aplicar um vídeo ao seu papel de parede. Este aplicativo fornece uma coleção de vídeos profissionais e papéis de parede animados. Você também pode adicionar alguns dos melhores vídeos aos seus favoritos. Além disso, você pode aplicar papel de parede automático que pode mudar depois de algum tempo. Não apenas isso, mas você pode usar as fotos e vídeos salvos em seu dispositivo como papel de parede ao vivo.

Papel de parede animado de vídeo

Agora, este é outro aplicativo com o qual você pode aplicar papel de parede ao vivo no plano de fundo do seu celular. Usando este aplicativo, você também pode definir os horários de início e término. Este aplicativo facilita a configuração do papel de parede ao vivo no seu telefone Android. O aplicativo permite que você edite o vídeo que você definiu como o Live Wallpaper. Você pode ativar ou desativar o áudio, dimensionar o vídeo e fazer outras alterações no vídeo antes de defini-lo como papel de parede ao vivo.

Conclusão

É assim que você pode definir o papel de parede ao vivo no Android 12. Discutimos o processo completo para verificar se seu telefone é compatível com papel de parede ao vivo ou não e como você pode definir o papel de parede ao vivo no dispositivo Android 12 que o suporta. Você precisará de aplicativos de terceiros para definir o papel de parede ao vivo no seu dispositivo, e listamos alguns dos melhores aplicativos de papel de parede ao vivo de terceiros que você pode considerar.

Perguntas frequentes

O Android 12 tem papel de parede ao vivo?

Sim, o Android 12 oferece a opção de definir o papel de parede ao vivo. Você pode definir o papel de parede estático ou ao vivo no seu telefone com o Android 12.

Como definir o papel de parede ao vivo no Android 12?

Discutimos o processo passo a passo completo para definir o papel de parede ao vivo no Android 12 no artigo acima. Você pode seguir as etapas acima para definir o papel de parede ao vivo no seu dispositivo.

Quais são os aplicativos de terceiros para definir o papel de parede ao vivo no Android 12?

Existem vários aplicativos de terceiros, como ‘Fundos ao vivo e Lockscreen-LiveWall’, ‘Papel de parede ao vivo de vídeo’ e ‘Papéis de parede ao vivo e plano de fundo’.

