Como escolher poltrona para quarto corretamente

O que você acha de adicionar um item de estilo ao seu dormitório? Afinal, podemos adicionar itens estilosos e decorações, de inúmeros modos. Aliás, que agregarão diversas sensações e transformar o local em um ambiente convidativo e confortável. Uma dessas opções são as poltronas. Um móvel simples, mas que pode fazer muita diferença no quarto. É por isso que vamos te contar hoje as melhores dicas de como escolher poltrona para quarto do jeito certo. Então, confira a seguir.

Como escolher poltrona para quarto: item simples pode mudar seu ambiente

Todo mundo, em algum momento, vai olhar para o ambiente e chegar à conclusão de que está enjoativo, sem graça e repetitivo. Então, é aí que decidimos mudar tudo de lugar. Isto é, repaginar e deixar o local diferente.

Mas o que muitos não percebem é que não precisa tanto esforço e gasto de dinheiro, quando for redecorar um ambiente. Na verdade, é mais simples do que parece.

Alguns móveis podem dar uma aparência completamente diferente ao local, ainda mais se unidos a algumas mudanças simples no ambiente.

Sendo assim, a dica que ensinaremos hoje pode servir para sala de estar, quartos e também outros ambientes.

Afinal de contas, a poltrona pode ser um item de estilo de muito valor para a casa, e não costumam ter valores altos. Além disso, por serem itens versáteis, podemos encontrá-las em diversas cores, estampas, formatos e estilos. Basta decidir a que mais combina com você.

Portanto, aprenda conosco como escolher poltrona para quarto e deixar o dormitório muito mais confortável.

Você sabe como escolher poltrona para quarto? Então venha conferir essas dicas!

Como você já deve saber, a poltrona certa pode dar uma cara totalmente nova para o ambiente. Desse modo, escolher o estilo ideal pode ajudar ainda mais nesse processo. Agora, conheça alguns modelos e como escolher poltrona para quarto.

Poltrona clássica

As poltronas clássicas são aquelas conhecidas como “poltrona do papai”. Tem um estilo mais robusto, com encostos altos. Além disso, também costumam ser todas estofadas.

Esse modelo pode deixar seu ambiente com um aspecto mais casual, confortável e clássico.

Poltronas modernas

As poltronas contemporâneas costumam ter um estilo mais refinado, com pernas mais finas e encostos curtos. Algumas possuem apoio de braço estofado, enquanto outras podem ter o apoio do mesmo material dos pés.

Além do mais, as poltronas desse modelo podem compor qualquer ambiente, trazendo modernidade e sutileza para sua casa.

Existem os modelos com assento redondo e os com assento reto. Além disso, pode também encontrar com pernas de madeira, metal e plástico.

Além dos materiais das pernas, o formato também é importante. Por exemplo, as pessoas que decoram em estilo industrial preferem pernas de metal com formato quadrado e reto.

Enquanto para o estilo retrô, as pernas em formato palito, de madeira, podem agregar mais personalidade para o ambiente.

Vale destacar também o material do estofado. Isso porque, dependendo do material escolhido, poderá criar outra sensação no local.

No geral, as poltronas mais comuns são em tecido Suede. Entretanto, podemos encontrar em outros materiais, como, por exemplo, couro e vinil.

Esses dois últimos, em específico, são menos recomendados para locais quentes. Isso ocorre, pois o material não permite a respiração da pele, fazendo com que se acumule suor, e portanto, cause mais calor e irritação.

Poltrona para quarto: como complementar o estilo?

Agora que você já sabe como escolher poltrona para quarto, vamos aprender a como complementar o estilo do móvel?

Almofadas

Tanto para cama, quanto para sofás, e também poltronas, as almofadas são itens indispensáveis para conforto e estilo. Logo, adicionar uma almofada na poltrona pode dar mais destaque a ela.

Uma dica interessante é criar uma conexão entre cores e estampas do quarto. Para isso, escolha uma almofada de estampa ou tom semelhante a outros itens do quarto.

Mantas

As mantas se tornaram populares para decorar sofás e também podem compor as poltronas. A propósito, se trata de um pedaço de tecido, geralmente longo e bem acabado. Pode ser em diversos materiais, estampas e cores.

O truque aqui é colocar a manta sobre um dos braços da poltrona, ou até mesmo sobre seu encosto.

A dica do tópico anterior, a respeito da conexão entre as cores e estampas, também vale para as mantas. Aliás, esta peça pode trazer um encanto e muito conforto para o quarto, além de ser muito útil em dias frios.

Você aprendeu como escolher poltrona para quarto? Esperamos que sim. Então, nós mostre o resultado e envie uma foto de sua poltrona compondo o dormitório.