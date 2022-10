Como executar e marcar Chip Shots no FIFA 23

Este jogo traz o Jogo do Mundo para o campo através da tecnologia HyperMotion2, competições masculinas e femininas da Copa do Mundo da FIFA e recursos de cross-play. Apesar disso, você não está limitado a atualizar seus gráficos.

Hoje em dia, o futebol moderno evoluiu com o jogo. Para garantir que você tenha a melhor chance de marcar, vários tipos de chute foram implementados no jogo, incluindo aqueles usados ​​por Messi, Ronaldo, etc.

No entanto, este tutorial explicará como realizar as tacadas de chip no FIFA 23. Portanto, se você quiser saber sobre isso, certifique-se de executar as etapas exatamente da mesma forma que mencionamos abaixo. Portanto, vamos começar com o guia.

O que significam Chip Shots?

É apenas mais uma mecânica de jogo com a qual podemos melhorar o movimento que ocorre na vida real. Esse tipo de mecânica de jogo pode confundir o goleiro.

O chip shot envolve acertar a bola com a parte inferior da mão para mandá-la para o alto, o que torna difícil para o goleiro pegá-la. Não há melhor remate do que um chip shot quando um guarda-redes está a aproximar-se de ti, e tens a certeza de que um remate normal irá rebater-te.

Então, pode ser um movimento perigoso para o seu oponente. Portanto, para saber como fazer isso, você deve executar as etapas que mencionamos abaixo. Então, vamos começar com o guia.

Como executar Chip Shots no FIFA 23?

Para realizar Chip Shots no FIFA 23 é apenas uma questão de prática que entenderemos esse movimento que nos permite marcar um gol. Para isso, devemos pegar o controlador e realizar a seguinte ação:

Se você estiver jogando no Xbox, mantenha pressionado LIBRA e pressione B .

Enquanto isso, se você estiver jogando no PlayStation, mantenha pressionado eu Círculo .

Para Switch, mantenha pressionado eu e pressione UMA .

Será suficiente apenas aprender a distância do poste para obter um chute melhor usando o joystick para apontar na direção que queremos chutar. Você pode mirar usando o controle esquerdo apontando na direção em que deseja atirar.

A fim de fazer um chip shot e obter o melhor chute, você deve aumentar a potência ao máximo e saber sua distância do poste. Este movimento precisa ser praticado durante as sessões de treinamento até que se torne uma segunda natureza.

Embrulhar

Então, a partir disso, concluímos nosso guia sobre como realizar tiros de chip no FIFA 23. Esperamos que este guia tenha ajudado você. No entanto, caso você ainda não consiga fazer isso, comente abaixo e nos avise.

pois há mais artigos do FIFA 23 esperando por você.

