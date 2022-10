Aprender a lidar com a rejeição no processo seletivo é importante, afinal, nem sempre receberemos o tão esperado “sim”, não é mesmo? Tudo depende de uma série de fatores, e, às vezes, outra pessoa pode ter mais atributos que condizem com a vaga em questão.

Portanto, preparar-se para o não e aprender a lidar com o que ele provoca em nós é algo relevante. A seguir você verá algumas considerações para esses casos.

Como lidar com a rejeição no processo seletivo?

A rejeição no processo seletivo pode ser dolorosa, especialmente se a vaga é um verdadeiro “trabalho dos sonhos”. No entanto, essa rejeição pode acontecer com qualquer um, em diversas circunstâncias. E tudo bem!

Nós não somos “ruins” por recebermos uma rejeição nesse sentido. Até porque, se pararmos para pensar, algumas pessoas teriam que ouvir “não” no processo, certo? E, neste momento, o “não” foi ouvido por nós, mas, mais adiante, o “não” poderá ser ouvido por outros, enquanto temos o tão esperado “sim”.

Pensar nisso é um bom caminho para não alimentar uma culpa de “não ter chegado lá”.

Além disso, as medidas abaixo também podem ajudar. Veja:

1. Viva o seu luto e as suas emoções

Viver o luto também é importante. Afinal, precisamos ouvir as nossas emoções. Isto é, se você sente que precisa chorar e desabafar por conta da frustração, tudo bem! Faz parte.

Viva esse primeiro momento dessa forma, elaborando o que está sentindo e aprendendo a lidar com a situação.

Você não precisa “engolir” os sentimentos, pois isso pode mais atrapalhar do que ajudar.

2. Peça um feedback do recrutador

Se for possível manter uma comunicação com o recrutador, não tenha medo de pedir um feedback. Às vezes você quer saber como lidar com a rejeição no processo seletivo e, ao receber um feedback, percebe que só não foi selecionado por conta da quantidade de vagas, e não por conta de algo que disse ou fez.

Ao mesmo tempo, pode reconhecer quais foram as suas falhas e aprender a consertá-las quando possível.

3. Aperfeiçoe a sua apresentação pessoal

Busque aperfeiçoar a sua apresentação pessoal. O que será que passou despercebido? Quais ações puderam minimizar as suas qualidades? Quais resultados você se esqueceu de mencionar? Analise isso com cuidado para fazer boas mudanças.

Às vezes, o nosso discurso não apresenta exatamente o que queremos transparecer de nós, e é isso que acaba “queimando” o nosso filme. Portanto, considere analisar com cuidado quais mudanças pode ajudá-lo a construir uma apresentação mais convincente.

4. Busque outras vagas no mercado

Por fim, uma das formas de lidar com a rejeição no processo seletivo é justamente buscando novas possibilidades no mercado.

Não devemos nos apegar completamente a uma única vaga, crendo que ela será a melhor e a única incrível de nossas vidas. Afinal, existem tantas empresas e empregos por aí para explorarmos, por que se fechar na primeira que apareceu?

Pense sobre isso e saia em busca de vagas que se encaixam no seu perfil. Preparando-se bem, em algum momento, o sim poderá vir!