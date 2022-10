Aprender a lidar com o sentimento de exclusão no trabalho pode não ser tarefa fácil para alguns. Em alguns casos, inclusive, o ideal é buscar o apoio psicológico profissional, uma vez que o sentimento de exclusão pode estar atrelado à baixa autoestima, por exemplo.

Ademais, algumas medidas para se aproximar dos colegas podem ajudar a construir relações mais frutíferas, especialmente se você estiver começando em um novo emprego.

Abaixo você pode visualizar essas ideias e medidas.

Como lidar com o sentimento de exclusão no trabalho?

Obviamente, o sentimento de exclusão no trabalho pode estar atrelado a muitos fatores subjetivos. Por isso, se você sente que o sentimento de ser excluído revela alguma questão de saúde mental, como dificuldade para socializar, problemas de autoestima, depressão ou algo semelhante, não deixe de procurar ajuda profissional.

As dicas abaixo são mais amplas e ideais para quem está começando em um novo emprego e quer algumas sugestões simples para iniciar com uma postura mais ativa, ok?

Esclarecido isso, vamos dar continuidade:

1. Avalie a sua postura – ela exclui ou inclui?

Quando você está no ambiente corporativo, você costuma ter uma postura que lhe inclui nas atividades, ou que exclui?

Você está sempre se afastando das pessoas, ou tenta se aproximar delas? Pense um pouco sobre isso.

Às vezes, queremos aprender a lidar com o sentimento de exclusão no trabalho e, na realidade, nós mesmos é que nos isolamos e interagimos pouco. Cuide disso.

2. Comece a apresentar as suas soluções

Se você percebe que à sua volta há algumas demandas para serem resolvidas, que tal buscar a solução para aquelas que estão ao seu alcance?

Essa proatividade pode chamar a atenção das pessoas e ajudá-lo a se incluir no meio do time.

3. Participe mais dos eventos da empresa

Sabe aqueles eventos que a empresa programa, mas que algumas pessoas “torcem o nariz” e vêm como algo negativo? Pois bem, esses eventos podem ajudar a lidar com o sentimento de exclusão no trabalho.

Afinal, você poderá marcar presença nos grupos do trabalho, desenvolvendo relacionamentos e diminuindo aquela postura excluída.

4. Peça feedback com mais frequência

Se você sente que alguns colegas se afastaram porque você cometeu algum equívoco no trabalho, considere desenvolver a cultura do feedback.

Sim, você pode pedir feedback aos colegas, além do chefe! Isso pode ajudar na hora de construir uma carreira mais interessante e frutífera, ao mesmo tempo em que aproxima você de outras pessoas.

5. Faça psicoterapia para fortalecer a autoestima

A psicoterapia também pode ajudar. Por meio dela você pode começar a se autoconhecer ainda mais, desenvolvendo a sua autoestima e encontrando, dentro de si, mecanismos e forças para lidar com casos de timidez, por exemplo.

A psicoterapia também ajuda em outras esferas: bem-estar mental, aprender a lidar com as emoções, melhorar a sua postura diante das outras pessoas, respeitar mais a si mesmo, e assim por diante.

Portanto, essa também pode ser uma ferramenta riquíssima na hora de lidar com o sentimento de exclusão no trabalho. Boa sorte e boas descobertas para você!