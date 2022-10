como lidar e quando é um problema?

Nem sempre é fácil lidar com a pressão no trabalho. Porém, também não podemos criar uma romantização de imaginar que nunca teremos desafios no ambiente de trabalho. Afinal, é muito comum que, em algumas circunstâncias, haja uma pressão no trabalho. Seja por conta de prazos, erros, cálculos equivocados ou, simplesmente, porque queremos atingir determinada meta.

Ao mesmo tempo, devemos ficar atentos aos sinais de que a situação possa estar passando dos limites. E pensando nisso tudo, trouxemos algumas dicas que podem ser úteis. Acompanhe.

Como lidar com a pressão no trabalho?

Não existe fórmula para lidar com a pressão no trabalho, porém, algumas ações podem ser interessantes, como por exemplo:

Saber priorizar.

Começar a organizar melhor a agenda.

Delegar o que está sobrecarregando.

Dividir as tarefas em etapas para concluir um passo de cada vez.

Tentar focar mais no aqui e no agora.

Saber pedir ajuda quando necessário.

Aprender a dizer “não” quando sentir que algo passa dos limites.

Criar métodos de trabalho que automatizem algumas demandas.

Saber detectar as distrações que têm levado à procrastinação.

Entre outras ações.

Quando a pressão no trabalho se torna um problema?

Apesar de a pressão no trabalho aparecer de forma “sadia” em alguns casos, ou seja, apesar de ela não está sempre associada a um problema, pois pode ser resultado de uma grande meta que queremos atingir, ainda assim devemos ficar atentos aos sinais de que algo passou dos limites.

Abaixo apontamos algumas considerações que podem ser usadas na sua autoanálise:

1. Saúde física começa a ficar afetada

A saúde física pode começar a dar sinais quando a pressão no trabalho começa a passar dos limites. É o caso de sentir um cansaço muito excessivo, dores no corpo, tensões musculares, dor de cabeça, sono excessivo, etc.

Se você percebe muitos sintomas físicos no dia a dia de trabalho, talvez seja mais prudente investigar o motivo.

2. O descanso começa a diminuir

As suas horas de descanso e lazer, à medida que os dias passam, tendem a diminuir. Parece que sempre há mais uns minutinhos no dia para se dedicar ao seu trabalho, mesmo quando está cansado.

Se isso está acontecendo, fique de olho! A falta de descanso pode fazer mal à saúde.

3. Estresse e ansiedade recorrentes

Você tem notado que a pressão no trabalho está resultando em crises de estresse e ansiedade muito recorrentes? E, ainda, essas crises acontecem mesmo fora do trabalho, quando você pensa sobre as suas atividades laborais? Cuidado! Isso pode ser um sinal de que está na hora de desacelerar.

4. Falta de organização

A falta de organização, os esquecimentos, a agenda bagunçada e o excesso de atividades em um único dia também podem ser sinais de que a pressão no trabalho está passando dos limites.

5. Problemas de concentração e foco

Os problemas para se concentrar e manter o foco nas atividades podem ser resultantes de um excesso de pressão no dia a dia. Fique atento se é este o caso e cuide da sua rotina para não sobrecarregar a sua saúde.

E, ah! Em caso de dúvidas, quanto aos sintomas físicos e mentais, cogite conversar com um médico.