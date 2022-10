Como limpar o histórico de pesquisa do Windows 11 e remover atividades recentes

O histórico de pesquisa do Windows 11 rastreia suas pesquisas recentes, o que é útil para eliminar o trabalho manual e realizar a tarefa imediatamente com o mínimo de esforço. No entanto, ele acumula muitos arquivos e atalhos desnecessários para tarefas que você não precisa mais para o dia. Se for esse o caso, é fácil limpar o histórico de pesquisa do Windows 11 e remover as atividades recentes.

Como limpar o histórico de pesquisa do Windows 11

Limpar seu histórico no Windows 10 traz muitos benefícios para você, incluindo melhor segurança e privacidade. Também é uma boa maneira de liberar espaço em seu dispositivo excluindo arquivos temporários que estão ocupando espaço.

Clique no botão Windows.

Selecione “Definições” da seção fixada.

Observação: Se você não conseguir encontrar o “Definições” e digite-o na barra de pesquisa acima.

Selecione os “Privacidade e segurança” opção.

Role para baixo e escolha “Permissões de pesquisa”.

Observação: A opção está disponível na seção “Permissões do Windows”.

Role para baixo para ver o “História” opção.

Clique em “Limpar histórico do dispositivo”.

É assim que você pode limpar o histórico de pesquisa no Windows 11. Não há como desfazer as alterações recentes e você não pode restaurar o histórico limpo. No entanto, você pode criar um novo continuando a sessão e ele acumulará o histórico recente novamente.

Como remover atividades recentes do Windows 11

O Windows 11 tem muitas maneiras de remover as atividades recentes. No entanto, uma das melhores maneiras de excluir os arquivos recentes com poucos cliques está listada abaixo. Limpar o histórico do dispositivo não removerá o histórico recente da máquina, mas você tem uma opção alternativa para se livrar dele no Windows 11.

Pressione e segure “Chave do Windows” e pressione a letra “R“ no seu teclado.

O “corre” pop-up do aplicativo aparece na tela e, em seguida, digite “recente” e depois clique em “OK”.

Clique nos três pontinhos (…) configuração localizada no canto superior direito para ver mais opções.

Clique no “Selecionar tudo” opção.

Clique no ícone “Lixeira” para excluir atividades recentes.

Lá vai você todos os seus arquivos recentes são excluídos e removidos da máquina. Não há como restaurar os arquivos recentes removidos, portanto, lembre-se deles antes de limpar os dados temporários.

Como desativar o histórico de pesquisa do Windows 11

Muitos chamaram o anúncio do Windows 11 de uma entrada indesejada no mercado. A Microsoft não descartou os recursos da 10ª edição e os continuou na 11ª edição. O Windows 11, por padrão, salva o histórico de pesquisa no gerenciador de arquivos semelhante ao que experimentamos na 10ª edição.

O recurso é fornecido para melhorar a experiência do usuário e aprimorar as sugestões quando você digita uma consulta na barra de pesquisa. Se você não estiver satisfeito com esse recurso, poderá desativá-lo facilmente nas configurações do computador.

Clique no botão Windows na barra de tarefas.

Modelo “Definições” na barra de pesquisa e clique para abri-la.

Observação: “Definições” também está disponível na seção de aplicativos fixados.

Clique no “Privacidade e segurança” disponível na opção de configurações.

Procure por “Permissões do Windows” disponível no lado direito.

Selecione “Permissões de pesquisa” da lista.

Role para baixo para ver o “História” opção.

Clique em “Desligado” no histórico de pesquisa do dispositivo disponível no “História” seção.

Você desativou com sucesso o histórico de pesquisa em sua máquina e o Windows 11 nunca mais gravará e salvará o histórico de pesquisa. Você sempre pode reverter a configuração seguindo o mesmo tutorial.

Conclusão

A remoção do histórico de pesquisa e atividades recentes no Windows 11 não excluirá os arquivos da lista. É uma maneira ideal de proteger sua privacidade contra acesso não autorizado e impedir que alguém descubra o que você está fazendo todo esse tempo. Você pode preservar a privacidade e acompanhar os arquivos, documentos e pastas abertos recentemente no Windows 11 mais recente.