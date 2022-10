Nem sempre é fácil manter o foco no longo prazo, e nós sabemos disso. Às vezes, o sacrifício no presente parece tão grande que torna-se difícil manter a motivação em dia.

Porém, se temos planos bem construídos, é porque queremos alcançá-los, certo? Então, nada mais justo do que pensar em formas de não “perder o fio da meada” quando pensamos no futuro.

Por isso, convidamos você para analisar este texto e extrair, das nossas sugestões, aquelas reflexões que podem fazer sentido para você. Confira!

Como manter o foco no longo prazo?

Obviamente, cada caso é único e se há muita falta de motivação presente na sua rotina, aconselhamos que você investigue e, inclusive, considere conversar com um psicólogo.

Porém, se a dificuldade de manter o foco no longo prazo está mais associada àquela preguiça ou à procrastinação que, às vezes, aparecem na rotina de qualquer pessoa, então você pode se inspirar nas nossas ideias e adaptá-las à sua rotina. 🙂

Vamos adiante:

1. Procure visualizar as suas metas com frequência

Quando foi a última vez que você visualizou as suas metas de longo prazo? Ou ainda, será que você tem metas claras?

Ter as metas diante dos nossos olhos, com uma certa frequência, pode nos ajudar a manter o foco no que deve ser feito.

Em contrapartida, se nem nos lembramos dos motivos pelos quais estamos “batalhando”, como poderemos nos sentir mais focados?

Por isso, experimente criar painéis ou lista de objetivos no seu trabalho, deixando tudo à vista para que seja possível analisar as metas com frequência, usando-as como combustível para ir em frente.

2. Remodele as metas quando necessário

Nós não somos a mesma pessoa que fomos há uma década. Isto é, o ser humano é dinâmico e está sempre mudando. Logo, as metas também podem ser alteradas com o passar do tempo.

Isso quer dizer que, às vezes, pode ser que esteja difícil manter o foco no longo prazo porque, infelizmente, as metas levantadas há anos não têm mais sentido hoje.

E não há problema algum nisso! Nós sempre podemos remodelar de acordo com o que faz mais sentido para nós, visando um desenvolvimento que seja agradável para a nossa vida.

Pode ser que esse ato de remodelar as metas sirva de mais motivação para você.

3. Saiba reconhecer cada passo dado na direção certa

Para manter o foco no longo prazo nós precisamos reconhecer o poder do hoje. Afinal, só seremos amanhã aquilo que começamos hoje.

Sendo assim, não deixe de comemorar as pequenas vitórias vividas a cada dia. Se você der mais um passo hoje, estará mais perto dos seus objetivos. Portanto, concentre-se em festejar cada vitória!

4. Não abra mão de todos os prazeres do presente

Apesar de estarmos pensando em manter o foco no longo prazo, nós não devemos nos esquecer de que o futuro é feito no presente.

Além disso, não devemos nos esquecer que precisamos de prazeres no hoje para manter o bem-estar e a qualidade de vida.

Sendo assim, reserve um tempo e um valor monetário para se bonificar no hoje, sem deixar de lado o futuro. Isso poderá fazer diferença na sua vida.