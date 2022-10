Nem sempre é fácil manter o foco nos objetivos no último trimestre do ano. Tanta coisa já aconteceu, e é possível que você tenha vivido reviravoltas que não esperava. Porém, se você deseja reorganizar as pendências e criar uma rotina que priorize o seu crescimento em 90 dias, considere ler este conteúdo até o fim. Venha conosco!

Como manter o foco nos objetivos no último trimestre?

Infelizmente, não existe uma fórmula mágica para manter o foco nos objetivos no último trimestre do ano. O que existe é dedicação, plano de ação e comprometimento para com o que foi estipulado no início do ano, por exemplo.

Por isso, considere as dicas abaixo como uma reflexão, que deve considerar a sua autoanálise para desenvolver o seu crescimento nos últimos 90 dias do ano. Vamos adiante!

1. Revisite as metas do início do ano

Quando foi a última vez que você revisitou as suas metas do início do ano? Você tem pensado sobre elas? Analise isso com bastante atenção. Às vezes, sequer nos lembramos das metas que escrevemos no começo do ano, o que pode causar frustração quando vamos olhá-las lá em dezembro.

Por isso, certifique-se de verificar tudo o que havia sido planejado para 2022 e use essa análise nos próximos passos.

2. Comemore o que já foi atingido

Foi verificar as metas e percebeu que algumas ou muitas delas já foram atingidas? Então é hora de comemorar esse resultado, não acha? Essas comemorações podem servir de base para a construção de uma motivação que nos ajude a manter o foco nos objetivos no último trimestre.

Portanto, analise tudo o que foi bem-sucedido e comemore essas vitórias como você merece.

3. Pense em um plano para as metas “travadas”

Considere estabelecer um plano de ação para aquelas metas que são importantes, mas que porventura ficaram esquecidas ou travadas por algum motivo. Tente entender o que lhe impediu de atingi-las e comece a traçar ideias que permitam que você dê passos certeiros rumo ao alcance de cada uma delas.

4. Aprenda a descartar o que não faz mais sentido

Possivelmente você se deparará com metas que foram feitas no começo do ano, mas que não têm mais sentido hoje em dia. Portanto, seja realista e analítico na hora de descartar aqueles objetivos que não cabem mais na sua rotina e na sua personalidade de hoje. Esse tipo de exercício pode expandir a sua mente para novas ideias e tirar o peso de querer cumprir metas imutáveis, como se todas as nossas listas da vida precisassem ser seguidas à risca.

Afinal, lembre-se de que somos seres dinâmicos e que mudam com o passar do tempo. Portanto, como não mudar as metas?

5. Imagine-se no futuro

Imagine o que você quer ter no começo do ano que vem, de uma forma clara e realista. Isso pode ajudar na hora de manter o foco nos objetivos no último trimestre. Afinal, você terá uma visão das possíveis consequências das suas ações. Então pense: o que você quer atingir quando chegar lá em 2023? Pense sobre isso e inspire-se!

