Como Margareth Menezes conquistou o mercado internacional

No Brasil, não há outra referência à Margareth Menezes que não seja Margareth Menezes. No máximo, para quem não é da Bahia, o que se pode fazer para tentar ativar no público uma memória da cantora é puxar a frase “Eu falei Faraó óó”, em um ritmo único, que até quem não está familiarizado com o axé sabe fazer.

Mas e quando a ideia é apresentar uma artista estrangeira para o público local? Qual seria a referência utilizada? Para falar de Maga, o Los Angeles Times trouxe três grandes nomes da música dos anos 70 e deu a artista baiana o título de ‘Aretha Franklin brasileira’.

No dia 27 de agosto de 1990, o jornal norte-americano trouxe em uma de duas páginas um texto sobre o fenômeno musical chamado Margareth Menezes após uma apresentação na turnê ‘Rei Momo’, de David Byrne, líder do grupo Talking Heads, no Music Machine.

O texto, escrito pelo saxofonista Don Heckman fala sobre como a artista protagonizou a apresentação, que inicialmente não era sua, mas se transformou em uma apresentação solo e em um verdadeiro Carnaval.

“Soando às vezes como Aretha Franklin ou Chaka Khan, movendo-se pelo pequeno palco com a pura fisicalidade de Tina Turner, Menezes era uma bola pirotécnica de energia. Sua voz, um instrumento rico e de tons escuros, gritava e estalava nas músicas de ritmo acelerado, e ronronava com sensualidade selvagem nos números mais lentos.”

Na época, Margareth trabalhava com o disco ‘Elegibô’, seu terceiro CD da carreira, porém, o primeiro com lançamento internacional, e as faixas do álbum encantaram o público e o especialista, que acompanhou atenciosamente a apresentação.

“Menezes cantou todas com intensidade implacável e notável domínio de uma variedade de estilos. A inevitável comparação com os cantores americanos de soul e gospel não diminui em nada a importância ou vitalidade da criatividade de Menezes.”

A única crítica feita pelo músico ao show da brasileira foi o fato do repertório de Margareth ser inteiramente em português. Para ele, esta seria uma barreira que poderia impedir a baiana de conquistar mais espaços no mercado internacional. “Isso é triste, porque claramente Menezes é uma artista com uma mensagem que vale a pena ser ouvida em vários níveis”.

O título de ‘Aretha Franklin Brasileira’ foi dado por outros veículos além do ‘Los Angeles Times’. Margareth foi aclamada pelo ‘The New York Times’, ‘Le Monde’ e ‘Waskington Post’. Entre os feitos conquistados internacionalmente por Margareth Menezes está o primeiro lugar no Billboard World Albums, ranking para artistas não americanos. A baiana ficou por 16 semanas em primeiro lugar com o ‘Elegibô’, lançado apenas nos Estados Unidos.

Margareth também teve o álbum considerado como um dos melhores do mundo em 1991 pela revista Rolling Stone. Por conta deste trabalho, a cantora foi convidada a fazer parte da trilha sonora de Orquídea Selvagem, longa de Zalman King protagonizado por Mickey Rourke e Carré Otis, com Elegibô.

O ‘Kindala’ também conseguiu aclamação internacional e fez com que a artista ficasse por 10 semanas no Billboard World Albums. Foi este álbum que deu a artista a indicação ao Grammy Latino.

Além de prêmios, a artista é reconhecida como uma das grandes artistas brasileiras e uma das maiores representantes da cultura local, mundo afora. Margareth tem turnês pela Europa, Ásia, América Central.

O título de ‘Aretha Franklin Brasileira’ encanta, afinal, ser comparada a uma das maiores artistas do mundo não é para muitos, principalmente em seus primeiros passos na carreira. Mas após tantos anos de história, com tantas obras de destaque e importância para a cultura nacional, Margareth Menezes já atingiu o ponto de ter seu próprio nome como referência, afinal, não há quem não saiba quem é Margareth Menezes.

