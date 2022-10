Como o Nubank define o limite de crédito no cartão? Veja como aumentar

O limite do cartão de crédito disponibilizado pelo Nubank é um assunto que sempre traz discussões entre os clientes da fintech. Isso porque, normalmente o banco não costuma liberar uma margem considerada boa aos usuários do ‘roxinho’.

Limite Nubank

O limite do cartão de crédito do Nubank é determinado conforme a avaliação do algoritmo do banco digital, que é constantemente alimentado com novas informações.

“Buscamos sempre mais dados de mercado para nos ajudar a tomar decisões melhores para o perfil de cada cliente – e, com frequência, fazemos novas análises na nossa base para dar aumentos de limites proativos, por exemplo”, diz o banco.

Assim, a partir do momento que alguém é aprovado para ter o cartão Nubank, uma projeção de gastos é realizada, com análises de risco, perfil do solicitante, histórico financeiro, score, entre outros.

“Esse processo é feito por um algoritmo – um sistema automatizado que analisa todos esses dados e estabelece um limite inicial”.

Pedir aumento

Aqueles que receberam um limite baixo no roxinho podem solicitar um aumento pelo próprio aplicativo do Nubank. Confira o passo a passo:

Abra o aplicativo e vá na parte de cartão de crédito; Procure pela opção “Ajustar limite”; Selecione “Pedir aumento”; Digite o valor que você gostaria de ter como limite; Indique o motivo pelo aumento de crédito.

Adicionar limite no roxinho

O usuário consegue colocar até R$ 5 mil de limite no seu cartão de crédito. Em suma, o recurso funciona conforme a sua necessidade. Por exemplo, caso precise fazer uma compra de R$ 100, mas só possui R$ 50 de limite, será necessário depositar mais R$ 50.

Dessa forma, o valor reservado como limite do cartão só retornará ao cliente após o pagamento da fatura mensal, podendo ser resgatado novamente para a conta digital do Nubank ou mantido como limite.

Embora alguns usuários critiquem a nova ferramenta, ela se faz muito útil para quem de fato precisam ter um cartão com mais limite. Uma vantagem nisso tudo é que o cliente cria um relacionamento com a fintech.

Veja como adicionar mais limite no seu cartão de crédito a seguir:

Acesse o app Nubank, disponível para Android e iOS; Entre no menu de cartões; Clique em “Ajustar limite”; Escolha a opção “Reservar como limite” e informe o valor desejado; Faça suas compras no crédito e pague a fatura na data correta.

Como aumentar o limite do Nubank?

Veja algumas dicas:

Concentre as despesas no seu cartão de crédito: Procure usar apenas o cartão de crédito do Nubank e assim explorar todo o limite.

Procure usar apenas o cartão de crédito do Nubank e assim explorar todo o limite. Mantenha o CPF livre de restrições: Não deixe o seu nome ir para uma das instituições de proteção ao crédito, como SPC e Serasa.

Não deixe o seu nome ir para uma das instituições de proteção ao crédito, como SPC e Serasa. Pague a fatura em dia: Mantenha o pagamento da sua fatura sempre dentro prazo.

Mantenha o pagamento da sua fatura sempre dentro prazo. Desenvolva um relacionamento com a fintech: Contrate e use outros serviços oferecidos pelo Nubank.