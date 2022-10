Pequenas mudanças no cotidiano podem ajudar a prevenir o estresse durante o trabalho, resultando em um dia a dia mais leve e menos sobrecarregado.

Essas mudanças podem impactar a saúde no médio e longo prazo, além de promoverem mais qualidade de vida para você, tanto no dia a dia na empresa, quanto no âmbito pessoal.

Até porque, convenhamos… A rotina está cada vez mais corrida e sobrecarregada, e saber cuidar dela com sabedoria é indispensável para não negligenciarmos a saúde.

Vamos, juntos, pensar em formas de prevenir as crises de estresse no dia a dia de trabalho? Confira este texto até o fim!

Como prevenir o estresse durante o trabalho?

Existem formas simples de prevenir o estresse durante o trabalho, porém, antes de darmos continuidade a esse conteúdo, é importante fazermos um adendo.

Embora as atividades abaixo realmente contribuam para um aumento na qualidade de vida, isso não quer dizer que elas “curam” o estresse, especialmente quando este está envolvido com questões profundas do sujeito.

A procura pela psicoterapia e pelo acompanhamento profissional pode fazer toda a diferença. Este conteúdo não substitui a visão de um profissional da saúde, ok?

Esclarecido isso, vamos adiante. 🙂

1. Entenda que não podemos “abraçar o mundo”

Entender que não somos máquinas e não podemos abraçar o mundo é um ponto de partida muito importante. Às vezes, queremos fazer além do que é possível ser feito, bem como podemos apresentar uma dificuldade para delegar tarefas.

Esses problemas podem resultar no comportamento de querer fazer tudo sozinho, o que pode aumentar as crises de estresse.

Por isso, aceite que nem sempre poderemos fazer tudo. Foque em um dia de cada vez – uma tarefa por vez.

2. Respeite os limites do corpo e da mente

Nosso corpo e nossa mente possuem limites orgânicos. Isto é, eles não são capazes de lidar com rotinas intermináveis e atividades infinitas.

Além disso, cada pessoa pode possuir um limite pessoal bastante específico. Conheça quais são esses seus limites e comece a respeitá-los mais.

Se você sente que alguma atividade ultrapassa os seus limites, seja franco e negue se possível ou remaneje a agenda.

3. Não negligencie os hábitos saudáveis

Os hábitos saudáveis são peças-chaves na hora de prevenir o estresse durante o trabalho. Dentre eles, podemos citar uma vida ativa, com práticas de exercícios, uma boa noite de sono e cuidados indispensáveis com a alimentação.

Tudo isso ajuda a manter o corpo e a mente em equilíbrio, protegendo a saúde, aumentando o bem-estar e desencadeando mais qualidade de vida.

4. Considere focar em um passo de cada vez

Foque em um passo de cada vez na hora de executar as suas tarefas. Quando pensamos demais em tudo o que está por vir, podemos nos sentir ansiosos, sobrecarregados e estressados. Portanto, considere focar em uma etapa por vez.

5. Dê um tempo quando possível

Lembre-se de que nem sempre será possível prevenir o estresse durante o trabalho, e ele há de aparecer de vez em quando.

Contudo, podemos dar um tempo quando necessário, para descansar a mente e se afastar, ao menos um pouco, dos gatilhos estressores.

Considere isso e lembre-se: a ajuda profissional é indispensável em casos de estresse intenso.