Como realizar pagamentos pelo WhatsApp Pay?

É sabido por todos que o WhatsApp é o aplicativo de mensagens instantâneas mais utilizado entre os brasileiros atualmente. A empresa responsável pelo mensageiro lança, com frequência, novos recursos para melhor atender aos usuários, proporcionando ainda mais comodidade.

Entre os recursos lançados na plataforma de mensagens, está o WhatsApp Pay, novo serviço de transferência de dinheiro e pagamento por meio do aplicativo de mensagens.

WhatsApp Pay

O WhatsApp Pay se trata de um recurso de pagamento, em que os usuários podem selecionar os valores que devem ser recebidos ou transferidos a outra pessoa.

Para realizar a transação, é importante salientar que ambos usuários do mensageiro devem cadastrar informações das instituições financeiras que realizarão ou receberão o pagamento. Isso porque o aplicativo de mensagens será apenas o intermediador da transação financeira.

Dessa forma, poderão ser cadastrados na plataforma tanto cartões pré-pago como cartões apenas de débito, das bandeiras Visa ou Mastercard. No entanto, o usuário deve se atentar se o banco em questão permite a utilização do cartão na plataforma do WhatsApp. Instituições financeiras como Nubank, Inter, Next, Bradesco e Neon já permitem essa integração.

Qual é o limite de pagamento no WhatsApp Pay?

Como forma de segurança, a fim de evitar fraudes, o mensageiro estipula um limite de pagamento diário para cada usuários.

De acordo com o WhatsApp, o limite diário de transferência entre os contatos é de R$ 1.000 e o limite mensal foi estipulado, até o momento, em R$ 5.000. Todavia, a depender da instituição financeira cadastrada na plataforma, esse limite pode ser ainda mais baixo. Portanto, o usuário deve conferir essa questão antes de inserir sua conta bancária no mensageiro.

Nova função do WhatsApp permite que mensagem seja apagada para todos em até 60h

Por ser o aplicativo de envio instantâneo de mensagens mais utilizado no país, o WhatsApp lança, com frequência, novas funções para proporcionar a melhor experiência para os usuários do mensageiro.

Desta vez, uma nova ferramenta está sendo testada para possibilitar que o usuário apague a mensagem para todos após mais tempo de envio do que o permitido atualmente.

60h para apagar mensagens no WhatsApp

O tempo permitido para que a mensagem seja apagada para todos atualmente é de 1 hora, 8 minutos e 16 segundos. Entretanto, com a nova atualização, esse tempo pode ser elevado para 60 horas.

Embora o recurso possa ser uma grande desvantagem para aqueles que demoram muito para responder mensagens no aplicativo, será bastante vantajoso para aqueles que enviaram uma mensagem para a pessoa errada ou se arrependeram de ter enviado algum conteúdo para seu contato.

O recurso de “apagar para todos” foi lançado no ano de 2017. No entanto, quando lançado, o prazo para que a mensagem fosse excluída da conversa para todos era 7 minutos. Vendo a necessidade de aumentar o tempo, o WhatsApp lançou um prazo maior, que é o atual, de quase 1 hora e 10 minutos.

A nova ferramenta ainda não tem data para ser lançada, no entanto, já está sendo testada.

Como apagar mensagens?

Para apagar uma mensagem, o usuário deve segurar o dedo no conteúdo enviado para selecioná-lo. Ao estabilizá-lo, no topo da tela, clique no ícone da lixeira e selecione a opção: “apagar para mim” ou “apagar para todos”.

A novidade foi anunciada através da conta oficial da rede social no Twitter. No texto, os administradores escreveram que “agora” as pessoas “terão um pouco mais do que dois dias” para deletar as mensagens.