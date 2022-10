O desejo de ser bem-sucedido em um curso online é uma realidade na sua vida? Porém, você tem tido dificuldades para dar os passos certos rumo ao desenvolvimento acadêmico? Então fique tranquilo!

Pois, neste texto, você poderá conhecer algumas dicas interessantes que partem desta temática: como podemos ter bons resultados fazendo um curso online? Continue lendo e confira!

Como ser bem-sucedido em um curso online?

Existem algumas ações e pequenas implementações em nossa rotina que podem nos ajudar a sermos bem-sucedidos nos nossos estudos. Porém, é claro que não existe mágica. Isto é, precisamos desenvolver a disciplina e o foco, ao mesmo tempo em que mantemos uma organização razoável de nossa rotina.

Caso contrário, tudo poderá “ir por água abaixo”. Portanto, lembre-se de que se autorresponsabilizar, na hora de ser bem-sucedido em um curso online, é fundamental para construir um caminho acadêmico interessante.

Quanto mais nós percebemos as nossas próprias responsabilidades, mais viável poderá ser o nosso resultado positivo. Da mesma forma, quanto mais culpamos os outros pela nossa procrastinação ou preguiça, por exemplo, menos viável esse crescimento se torna.

Portanto, vamos adiante com uma visão mais adequada da situação!

1. Estabeleça uma rotina

Ter uma rotina de estudos é peça-chave para ser bem-sucedido em um curso online. Se não tivermos um horário específico para estudar, fazer as nossas leituras e cumprir as atividades, podemos cair no erro da procrastinação.

Por isso, considere analisar qual momento do seu dia pode ser mais adequado para esse tipo de atividade e estabeleça um horário adequado.

2. Seja uma pessoa disciplinada

Procure desenvolver a disciplina. Lembre-se de que as coisas não irão cair do céu, e nada será aprendido se você não se dedicar para isso. Desse modo, quando sentir que está deixando as obrigações de lado, ao invés de pensar em desculpas para essa atitude, considere, simplesmente, fazer o que deve ser feito e pronto.

3. Busque trazer a aprendizagem para o “real”

Considere trazer a aprendizagem para o campo da realidade, pois isso também pode ajudar a ser bem-sucedido em um curso online. Isto é, ao invés de apenas ler o conteúdo que aparece na tela do seu computador, que tal fazer anotações, manualmente, para ter um conteúdo mais fixado na mente?

4. Encontre formas de tornar a aprendizagem mais divertida

Dar aula para si mesmo, fazer gravações explicando o conteúdo e transformar isso num podcast pessoal, explicar para si mesmo na frente do espelho ou falar sobre o que aprendeu para algum amigo são formas de tornar a aprendizagem mais divertida e ativa.

Afinal, você não estará passivamente lendo os conteúdos e assistindo às aulas, mas sim, terá a chance de aprofundar os seus conhecimentos com a prática.

5. Entre em contato com os seus colegas

Manter contato com os colegas da turma pode ser uma das formas de ser bem-sucedido em um curso online. Isso porque vocês poderão discutir temas que vêm sendo estudados, tirar dúvidas, fazer grupos de estudos, e assim por diante.

Logo, poderão fortalecer ainda mais os conhecimentos que vêm sendo adquiridos nos cursos online.

Pense sobre essas possibilidades e bons estudos!