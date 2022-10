Como tirar uma captura de tela no Samsung Galaxy S21/S21 Ultra

A série Samsung S21 é uma série emblemática que a Samsung lançou no ano de 2021. A série S21 da Samsung incluiu 3 telefones – Galaxy S21, Galaxy S21 + e Galaxy S21 Ultra. A série Galaxy S21 tornou-se bastante popular e muitas pessoas a compraram logo após o lançamento. Se você possui um Samsung Galaxy S21 ou S21 Ultra e deseja saber como fazer uma captura de tela, este artigo o ajudará. Este artigo discutirá como você pode fazer uma captura de tela no Samsung Galaxy S21/S21 Ultra.

Faça uma captura de tela no Samsung Galaxy S21/S21 Ultra

Não há apenas uma, mas várias maneiras de tirar uma captura de tela no Samsung Galaxy S21, e todas elas são discutidas abaixo-

Usando o botão físico

Você pode usar os botões físicos do seu telefone para fazer a captura de tela no Samsung Galaxy S21. Para isso, siga os passos abaixo-

Em primeiro lugar, a tela cuja captura de tela deve ser capturada deve ser aberta.

Agora, pressione o Volume baixo + Poder botões juntos para fazer uma captura de tela.

A captura de tela será salva na Galeria do seu telefone.

Usando os recursos de deslizamento da palma da mão

Portanto, este é outro método com o qual você pode fazer uma captura de tela no seu dispositivo sem pressionar nenhum botão. O recurso de toque na palma da mão está disponível em quase todos os telefones celulares da série Samsung Galaxy S e facilita a captura de telas. No entanto, para usar esse recurso, primeiro você terá que habilitá-lo. Para isso, siga os passos abaixo-

Então, primeiro vá para Definições no seu dispositivo e toque em Características avançadas .

Após isso, toque em Movimentos e gestos e ative a alternância para Deslize a palma da mão para capturar .

Depois de ativar esse recurso, você pode fazer uma captura de tela deslizando a borda da mão pela tela.

Outro método para capturar uma captura de tela da tela é usando o menu assistente. Para ativar o menu do Assistente e fazer uma captura de tela usando-o, siga as etapas abaixo-

Em primeiro lugar, vá para o Definições aplicativo em seu dispositivo.

No Definições aplicativo, toque em Acessibilidade .

Nesta opção, toque em Interação e Destreza .

Aqui, ative a alternância para o Menu Assistente. Você será solicitado a permitir a ativação deste menu; permitir.

Agora você verá o ícone do menu Assistente na tela; toque nele para abrir o Menu do Assistente.

Aqui, toque em Captura de tela para fazer uma captura de tela.

Usando sua voz

Você também pode usar o Google Assistente para fazer uma captura de tela no seu dispositivo. O Google Assistant é o aplicativo assistente em todos os dispositivos Android. Você também o encontrará em dispositivos Samsung. Embora os dispositivos Samsung tenham seu assistente chamado Bixby, o Google Assistant é muito melhor em executar funções como tirar uma captura de tela.

Você pode fazer uma captura de tela usando sua voz ordenando que o Google Assistant faça uma captura de tela. Tudo que você tem a dizer é ‘Ok Google, tire uma captura de tela,‘ e isso fará uma captura de tela. A captura de tela será salva no aplicativo Galeria, que você poderá ver mais tarde.

Conclusão

Estes eram todos os maneiras de tirar uma captura de tela do Samsung Galaxy S21/S21 Ultra. Também existem aplicativos de terceiros disponíveis, com os quais você pode fazer capturas de tela. No entanto, recomendamos usar as funções integradas para fazer uma captura de tela no seu dispositivo. Você pode seguir as etapas acima e poderá tirar uma captura de tela do Samsung Galaxy S21/S21 Ultra facilmente.

Perguntas frequentes (FAQs)

Como tirar uma captura de tela no Galaxy S21?

Para fazer uma captura de tela em seu Galaxy S21, pressione o botão Diminuir volume + botão liga/desliga. Isso fará uma captura de tela da tela em que você está e ela será salva na sua Galeria.

Como tirar uma captura de tela no Galaxy S21 sem pressionar os botões?

Se você quiser fazer uma captura de tela no Galaxy S21 sem pressionar os botões, basta dizer ‘Ok Google, tire uma captura de tela.’ Isso ordenará que o Google Assistente faça uma captura de tela no seu dispositivo.

Por que não consigo tirar uma captura de tela no meu Samsung Galaxy S21?

Se você não conseguir fazer uma captura de tela no seu Galaxy Galaxy S21, pode ser por falta de armazenamento. Se o armazenamento estiver cheio, você não poderá fazer capturas de tela. Você terá que limpar algum armazenamento para fazer mais capturas de tela no seu dispositivo.

Existe um gesto para tirar uma captura de tela no Galaxy S21 Ultra?

Sim, você pode usar o gesto de passar o dedo na palma da mão para fazer uma captura de tela. Tudo o que você precisa fazer é deslizar a borda da palma da mão pela tela. Você terá que habilitar este gesto antes de poder usá-lo. Você pode habilitar esse gesto seguindo as etapas mencionadas no artigo acima.

