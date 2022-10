Trabalhar a campanha do Novembro Azul na empresa é uma forma de estimular o autocuidado masculino e demonstrar a importância dos cuidados com a saúde para a promoção da qualidade de vida.

Neste momento, é fundamental investir em estratégias que beneficiem os colaboradores, apresentando conhecimentos e informações valiosas que contribuam para o autocuidado e o bem-estar.

A seguir, apresentamos algumas sugestões que podem ser interessantes. Inspire-se em nossas ideias e saiba mais.

Dicas de como trabalhar a campanha do Novembro Azul na empresa

São diversas as ações que você pode colocar em prática na hora de trabalhar a campanha do Novembro Azul na empresa. O ideal é que o gestor use a criatividade e pense no que poderia ser atrativo e construtivo para o time.

Isto é, equipes mais extrovertidas podem gostar de um evento ou uma gincana que envolva a temática. Já outros tipos de colaboradores podem preferir palestras sobre cuidados relevantes com a saúde.

Sendo assim, saber selecionar as atividades que mais possam trazer bons resultados também é relevante. Veja abaixo algumas ideias:

1. Desenvolvimento de informativos on-line e impresso

Os informativos, que podem ser impressos e entregues durante os eventos, ou on-line e enviado nos canais de comunicação oficiais da empresa, são extremamente importantes.

Neles, é possível apresentar quais são as causas defendidas pela campanha do Novembro Azul. Além disso, é possível orientar os colaboradores para que saibam quais profissionais da saúde podem ser procurados em determinadas circunstâncias.

2. Investimento em palestras

Investir em palestras de qualidade também é um bom caminho. Lembre-se de selecionar profissionais qualificados para esse tipo de palestra, e considere oferecer mecanismos que a tornem mais dinâmica e ativa, como por exemplo, ofertando o sorteio de brindes.

É muito importante investir em qualidade nesses momentos para não tornar o evento algo monótono e que, na prática, não agrega valor às atividades propostas.

3. Rodas de conversa com profissionais da saúde

As rodas de conversa são ricas fontes de conhecimento, informação e conscientização.

Diferentemente do que acontece em uma palestra, a roda de conversa pode proporcionar uma participação mais ativa dos colaboradores, ajudando-os a tirar dúvidas mais específicas e pertinentes.

Por isso, é uma excelente forma de trabalhar a campanha do Novembro Azul na empresa.

4. Eventos esportivos que estimulem as atividades físicas

Os eventos esportivos, por si só, colaboram para os cuidados com a saúde física.

Agora, uni-los a campanhas como a do Novembro Azul é uma estratégia ainda mais interessante.

Você pode elaborar uma maratona para os seus colaboradores, e o uniforme pode ser alguma camiseta que remeta à campanha do novembro azul.

O evento como um todo pode ter cartazes, informativos e dados relevantes espalhados sobre os cuidados com a saúde do homem.

5. Dia Azul na empresa

Por fim, não podemos deixar de mencionar o Dia Azul na empresa, não é mesmo?

Este dia pode ser desenvolvido com base na distribuição de camisetas ou na solicitação de que seja vestida alguma peça de roupa azul.

Depois, é só fotografar os funcionários e utilizar essas imagens para falar sobre o Novembro Azul nas redes sociais, conscientizando não apenas os colaboradores, como também toda a comunidade.

Invista nessas possibilidades de trabalhar a campanha do Novembro Azul na empresa!