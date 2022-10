Como usar o mouse e o teclado em Overwatch 2 no Xbox?

Muitos jogadores acham fácil jogar com teclado e mouse. No entanto, ao jogar alguns jogos em consoles, talvez você não consiga usar o mouse e o teclado com eles. Isso geralmente acontece com os jogos que você joga em consoles como Xbox e PlayStation. Os jogadores que jogam Overwatch 2 no Xbox relataram que não podem usar mouse e teclado.

Se você deseja usar o mouse e o teclado enquanto joga Overwatch 2 no Xbox, mas não consegue fazê-lo, este artigo será seu guia para isso. Este artigo discutirá como você pode usar Mouse e Teclado em Overwatch 2 no Xbox.

Use mouse e teclado em Overwatch 2 no Xbox

A Blizzard definiu suporte parcial para teclado e mouse no Xbox para consoles. Os jogadores relataram ter visto controles acinzentados para o teclado e o mouse ao jogar o jogo no Xbox. Devido a essas opções estarem acinzentadas, muitas pessoas pensam que o suporte para mouse e teclado será adicionado ao Overwatch 2 no Xbox mais tarde, mas, por enquanto, é parcialmente suportado.

Existem várias maneiras de usar o mouse e o teclado no Overwatch 2 no Xbox, como

Conecte o mouse e o teclado diretamente no Xbox

Você pode conectar o teclado e o mouse diretamente nas portas USB do Xbox. Embora o mouse e o teclado funcionem, o console não os suportará completamente. Isso provavelmente deve funcionar para você e você poderá jogar Overwatch 2 no Xbox. No entanto, se o mouse e o teclado não funcionarem depois de conectá-los ao Xbox, você poderá tentar a próxima maneira neste artigo.

Convide seu amigo jogando no PC no lobby

Os usuários disseram que ao jogar o jogo com seus amigos que jogam no PC, eles podem usar o mouse e o teclado em Overwatch 2. Tudo o que você precisa fazer é convidar seu amigo no PC para o lobby e ver se você pode usar um mouse e teclado enquanto joga Overwatch 2 no Xbox.

Usar adaptador de terceiros

Outra coisa a fazer é conectar um adaptador de terceiros para conectar seu mouse e teclado ao seu Xbox e jogar Overwatch 2. Usar um adaptador de terceiros para conectar um teclado e mouse ao Xbox fará com que seu Xbox pense que você está conectando um controlador e não um teclado e mouse. No entanto, muitas pessoas consideram trapaça usar um teclado e mouse dessa maneira, mas você não será proibido de fazê-lo. Você pode considerar o último recurso usar um adaptador de terceiros para conectar seu mouse e teclado ao Xbox e jogar Overwatch 2.

Conecte um adaptador USB de terceiros ao seu Xbox.

Agora, conecte o teclado e o mouse ao adaptador de terceiros.

Uma vez feito, você pode jogar Overwatch 2 no Xbox com mouse e teclado.

Observe que você só pode executar determinadas ações do jogo porque o teclado e o mouse são parcialmente suportados no Overwatch 2 para o console.

Palavras finais

Se você quiser usar o mouse e o teclado em Overwatch 2 no Xbox, siga as etapas deste artigo. Seguindo os passos acima, você pode usar o teclado e o mouse enquanto joga Overwatch 2 no Xbox.

Perguntas frequentes

Overwatch 2 suporta mouse e teclado para consoles?

Overwatch 2 suporta parcialmente o mouse e o teclado para consoles. Se você estiver tentando jogar o jogo em um console com mouse e teclado, algumas ações podem não funcionar. Por exemplo, você pode não conseguir virar à extrema direita ou realizar giros de 360 ​​graus enquanto se move no jogo.

Por que os jogadores querem conectar um teclado e mouse em Overwatch 2?

Muitas pessoas acham mais fácil jogar com o teclado e o mouse do que com o controle. Por exemplo, jogar com o mouse e o teclado melhorará sua mira, mas isso não será fácil com o controle.

Como posso conectar o mouse e o teclado ao Xbox?

Você pode conectar diretamente o teclado e o mouse ao Xbox ou usar um adaptador de terceiros para fazer isso.

ARTIGOS RELACIONADOS: