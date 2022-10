Como verificar o status de manutenção do servidor Destiny 2 e o tempo de inatividade

Você está recebendo uma mensagem de status de manutenção do servidor de Destiny 2 sempre que tenta jogar Destiny 2? Bem, isso geralmente acontece quando o desenvolvedor está inativo nos servidores para manutenção, como atualizações de software, correção de bugs, etc.

Com a reputação deste jogo de manter os jogadores online dependendo de seus servidores, essa questão surge ocasionalmente. Desde que a Bungie foi adquirida pela Sony recentemente, o jogo está rodando sem problemas. Mas, recentemente, alguns usuários começaram a enfrentar esse problema; é por isso que estamos aqui para ajudá-lo a saber como verificar o Status do servidor de Destiny 2. Então, vamos começar com o guia.

Verifique o status de manutenção do servidor Destiny 2 e o tempo de inatividade

Você pode verificar a página de status do servidor de Destiny da Bungie no site de ajuda da empresa se os servidores de Destiny 2 estiverem inativos ou você não conseguir fazer login. Em Destiny 2, a manutenção do servidor é uma ocorrência constante.

Esta página contém o cronograma atual de manutenção do servidor. Geralmente, é recomendado realizar a manutenção a cada semana ou mais. Além disso, as principais atualizações e correções de patches podem exigir que o jogo fique offline por um curto período de tempo, afetando a capacidade de todos de jogar o jogo.

Nesta página, você pode encontrar um cronograma que mostra quando a manutenção começará e terminará em um determinado dia, embora os horários exatos nem sempre sejam precisos. Nem a página de status do servidor e atualização nem a página de status listam interrupções ou problemas, portanto, pode ser um problema inesperado.

Se for esse o caso, é melhor entrar em contato com a equipe de suporte ao cliente da Bungie via Twitter, especificamente @BungieHelp. Ele é usado principalmente para compartilhar informações sobre problemas do jogo, desde suspensões de armas devido a explorações até manutenção não planejada do servidor, que pode resultar em erros de conexão ou jogos não jogáveis. Você pode se manter informado sobre todos os possíveis problemas de Destiny seguindo-os.

Você também pode dar uma olhada Down Detector, um site que relata falhas de servidor em quase todos os sites. Há uma página Down Detector para Destiny 2, que você pode encontrar aqui.

Além disso, esta página mostrará quais problemas são relatados com mais frequência, que geralmente são problemas de conexão do servidor e problemas de login. Se você observar um pico nas interrupções relatadas, o servidor da Bungie provavelmente está passando por um problema ou manutenção mais sério.

Esses sites não relatam problemas para o status do servidor de Destiny 2, portanto, pode ser um problema de plataforma. Verifique esses serviços se tiver problemas no Steam, Xbox Live ou PlayStation Network.

Como corrigir o problema do servidor Destiny 2

Como já mencionamos, é possível que o status dos servidores de Destiny 2 esteja em manutenção, devido ao qual você está recebendo a mensagem de erro de manutenção do servidor. Mas, em alguns casos, há chances de que isso esteja ocorrendo do seu lado. Portanto, se for esse o caso, verifique estas correções:

Ativar UPnP

Ao habilitar o UPnP, os jogadores podem se identificar na mesma rede. Pode ajudar a resolver o problema do servidor Destiny 2, de acordo com a Bungie. Para habilitar o UPnP, siga estas etapas:

A partir de Definições clique Rede e Internet . A seguir, clique Central de Rede e Compartilhamento .

Nas configurações, selecione Alterar configurações avançadas .

Descoberta de rede e clique Salvar alterações . Depois disso, você deve ligare clique

Agora é possível usar UPnP. Depois, inicie o jogo e veja se o erro foi resolvido.

Desativar DHCP

Você pode encontrar problemas com o DHCP (Dynamic Host Control Protocol) ao usar o Wi-Fi. Foi relatado que a desativação do DHCP resolveu o problema do servidor para muitos jogadores. Aqui estão as etapas para desabilitar o DHCP:

Vamos para Configurações de rede e Internet e abra Central de Rede e Compartilhamento .

Em seguida, no painel esquerdo, clique no botão Alterar configurações do adaptador opção.

A seguir, clique no propriedades botão ao lado de sua conexão.

Selecionar Protocolo de Internet versão 4 (TCP/IPv4) . Depois disso, você precisa selecionar Propriedades

A seguir, selecione Use o seguinte endereço IP e digite o endereço IP do seu computador.

Em seguida, opte por Use o seguinte endereço de servidor DNS e digite o mesmo.

Clique OK para salvar as alterações.

Reiniciar o computador e o jogo verificará se o erro foi resolvido.

Alterar servidor DNS no console

Ainda assim, com problemas? Se você não tiver os servidores DNS do Google (8.8.8.8 e 8.8.4.4) em seu console de jogos, poderá alterá-los para os do desenvolvedor. Além do desenvolvedor, essa correção é compartilhada no site do desenvolvedor.

Verifique se o erro foi resolvido após alterá-lo. Não há alternativa para esperar e deixar que os desenvolvedores resolvam o problema porque, além de esperar, você não tem outra escolha.

Da mesa do autor

Então isso é como verificar e corrigir o problema de status do servidor Destiny 2. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Ficaríamos felizes em fornecer mais informações se você precisar, então sinta-se à vontade para comentar abaixo. Além disso, não se esqueça de conferir nosso site, iTechHacks, para outros guias mais recentes.

ARTIGOS RELACIONADOS: