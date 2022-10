De acordo com informações oficiais do Ministério da Educação (MEC), até dia 19 de outubro, estão abertas as inscrições para a terceira edição da Competição Embaixadores Nucleares, uma iniciativa da Associação Brasileira de Energia Nuclear (Aben) que investe no crescimento do alcance das informações sobre tecnologia nuclear e seus benefícios, com o foco em informar o público e multiplicar o número de pessoas que compreendam a importância do desenvolvimento da área no Brasil.

Competição Embaixadores Nucleares: inscrições abertas até o dia 19 de outubro

Segundo destaca o Ministério da Educação (MEC), o candidato interessado deve inscrever virtualmente o resumo do projeto a ser desenvolvido junto com os seus dados pessoais para análise de uma banca avaliadora.

Caso a proposta seja aprovada, o integrante ou a equipe – que pode contar com até três pessoas – está livre para executar e implementar a ideia dentro do período da competição, destaca a divulgação oficial. As fases seguintes constituem o envio do relatório final dos projetos para avaliação pela comissão julgadora e da definição e divulgação dos nomes vencedores.

Categorias e prêmios

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), a edição deste ano – que divide os participantes nas categorias de graduação e pós-graduação/professores – premiará os ganhadores na International Nuclear Atlantic Conference (Inac) de 2023, quando serão nomeados Embaixadores Nucleares da Aben.

Aberta para estudantes de qualquer universidade do Brasil, a competição descartou inscrições que utilizem como base programas já implementados por empresas ou outras instituições em ocasiões anteriores, mas podem elaborar parcerias para desenvolver trabalhos de caráter autoral. Segundo destaca o Ministério da Educação (MEC), as regras e os termos da iniciativa, bem como o formulário de inscrição, estão disponíveis na plataforma oficial.

Sobre a Competição Embaixadores Nucleares

A Competição Embaixadores Nucleares faz parte do Programa de Aceitação Pública (Apub) da Aben. A primeira e a segunda edições do evento apresentaram os resultados, respectivamente, nas edições da Inac de 2019 e 2021, informa o Ministério da Educação (MEC).

Apresentação INAC 2023

De acordo com a divulgação oficial, uma equipe (ou candidato) de cada categoria será escolhida como vencedora. Assim, os vencedores serão convidados a fazer uma apresentação do trabalho desenvolvido na INAC 2023 perante o setor nuclear e serão nomeados Embaixadores Nucleares da ABEN.

Além disso, poderão assistir às várias sessões e exposições da Conferência. As equipes vencedoras ainda poderão fazer uma visita a uma Instalação Nuclear a ser determinada na ocasião da INAC 2023, de acordo com o Ministério da Educação (MEC).