Concurso 2645 Lotofácil: SORTEIO pagará até R$ 1,5 milhão nesta segunda (24); veja COMO APOSTAR

O concurso 2645 da Lotofácil será realizado na noite desta segunda-feira (24). O prêmio está estimado em R$ 1,5 milhão e será pago para quem acertar os 15 números sorteados.

As apostas poderão ser feitas até uma hora antes do sorteio acontecer, às 20 horas, de acordo com o horário de Brasília. O palpite pode ser registrado em uma casa lotérica ou online, pelo site ou aplicativo de loterias.

Como de costume, o evento acontecerá no Espaço de Loterias da Caixa, na Avenida Paulista, em São Paulo. Além disso, os apostadores poderão acompanhar o sorteio pelas redes sociais e canal da Caixa no Youtube.

Como foi o concurso anterior da Lotofácil?

O sorteio aconteceu no último sábado e um apostador da cidade de RONDONÓPOLIS – MT, ganhou o prêmio principal sozinho. Os números relevados no concurso 2644 da Lotofácil foram: 01-02-03-05-06-07-11-12-13-14-15-17-18-20-24.

Além da faixa principal, outros jogos levaram prêmios. Confira:

Apostas com 15 acertos – 1 aposta ganhadora e uma premiação no valor de R$ 1.509.120,86;

Apostas com 14 acertos – 163 apostas ganhadoras e cada uma delas vai receber o valor de R$ 1.941,28;

Apostas com 13 acertos – 6987 apostas ganhadoras e cada uma delas vai receber o valor de, R$ 25,00;

Apostas com 12 acertos – 101811 apostas ganhadoras e cada uma delas vai receber o valor de R$ 10,00;

Apostas com 11 acertos – 614367 apostas ganhadoras e cada uma delas vai receber o valor de ganhadoras, R$ 5,00.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, a arrecadação deste concurso foi de R$ 17.858.955, no total.

Como apostar na Lotofácil nesta segunda (24)?

O apostador pode registrar o seu palpite presencialmente em uma das casas lotéricas ou online, por meio do site ou aplicativo das loterias, como mencionado.

No caso das apostas online, o jogador precisa ser maior de 18 anos e pagar seu jogo com cartão de crédito ou pelo internet banking da Caixa, além de ter um CPF válido.

Para fazer o registro online, o primeiro passo é realizar um cadastro e depois selecionar a modalidade Lotofácil. O volante da loteria possui 25 números disponíveis e o jogador pode escolher entre 15 e 20 dezenas.

Caso escolha a quantidade mínima para o jogo, 15 números, o apostador pagará R$ 2,50. Já no caso das apostas online o usuário deve gastar, no mínimo, R$ 30. Esse valor pode ser dividido para outras loterias, como Dia de Sorte, Mega-Sena, Lotomania, Quina, Super Sete, Timemania, Loteca, entre outras.