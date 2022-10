Concurso Adema SE avança mais uma etapa; confira!

Confira detalhes sobre o cargo

A Administração Estadual do Meio Ambiente do Sergipe (Adema) anuncia mais uma etapa rumo ao edital do concurso Adema SE. As oportunidades serão para nível médio e superior. Ao todo serão 55 vagas.

Em prol da liberação do edital, o órgão anunciou que o certame já tem comissão formada. Com isso, o que falta é fazer a seleção da banca organizadora. Além disso, é necessário finalizar o cronograma para que de fato o edital seja liberado.

Vagas concurso Adema SE

Serão ofertadas 55 vagas divididas entre 35 para analista ambiental, requisito ensino superior e 20 para técnico ambiental, que tem como requisito nível médio. Sendo assim, mediante os avanços, tudo indica que o certame será realizado no primeiro semestre de 2023.

Confira a seguir a lista de cargos com requisitos:

Técnico ambiental – Prestação de suporte e apoio técnico especializado às atividades dos Gestores e Analistas Ambientais; execução de atividades de coleta, seleção e tratamento de dados e informações especializadas voltadas para as atividades finalísticas; orientação e controle de processos voltados às áreas de conservação, pesquisa, proteção e defesa ambiental; e atuação em atividades administrativas e logísticas de apoio relativas ao exercício das competências constitucionais e legais a cargo da ADEMA;

Analista ambiental – Regulação, controle, fiscalização, licenciamento e auditoria ambiental; monitoramento ambiental; gestão, proteção e controle da qualidade ambiental; ordenamento dos recursos florestais e pesqueiros; conservação dos ecossistemas e das espécies neles inseridas, incluindo seu manejo e proteção; estímulo e difusão de tecnologias, informação e educação ambientais; e atuação em atividades administrativas e logísticas de apoio relativas ao exercício das competências constitucionais e legais a cargo da ADEMA. As atividades mencionadas podem ser distribuídas por áreas de especialização ou agrupadas de modo a caracterizar um conjunto mais abrangente de atribuições.

Vale lembrar que a seleção para o concurso Adema SE foi oficializada pelo governador Belivaldo Chagas no dia 29 de setembro. O órgão é responsável por estabelecer e determinar leis e medidas em prol do meio ambiente.